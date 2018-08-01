شؤون فلسطينية

مجدلاني: الرفض الفلسطيني والعربي أسقطا (صفقة القرن)

مجدلاني: الرفض الفلسطيني والعربي أسقطا (صفقة القرن)
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن (صفقة القرن) الأمريكية، سقطت بسبب الرفض الفلسطيني والعربي لها، لافتاً إلى أن ذلك كان واضحاً من خلال نتائج زيارة فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي.

وأوضح مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن الإدارة الامريكية، أصبحت مقتنعة، بأن هذه الصفقة لن تمرر بسبب موقف القيادة الفلسطينية الرافض لها.

وأضاف: "ما يجري في الخان الأحمر يؤكد على صمود أبناء شعبنا وفي المقدمة منهم القيادة، التي تدعم كافة الجهود لمواجهة المخطط الاستيطاني".

وقال مجدلاني: إن الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، تأتي بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

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