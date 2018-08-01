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شاهد: تحطم طائرة ركاب مكسيكية والسلطات المحلية تكشف الأسباب

شاهد: تحطم طائرة ركاب مكسيكية والسلطات المحلية تكشف الأسباب
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المكيسيك، أمس الثلاثاء، عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة أيرومكسيكو، بعدما سقطت في ولاية دورانجو بشمال المكسيك.

وقال حاكم الولاية: إن الحادث وقع قرب المطار، "ولم يُسفر عن قتلى"، بحسب ما نشرته صحيفة (ذا أستراليان).

وأكدت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على (تويتر) حقيقة تحطم طائرتها في دورانجو، والتي كان على متنها 101 شخص، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من الطائرة المحطمة، فيما أعلنت وزارة الصحة بالولاية إصابة 18 شخصاً بالحادثة.

من ناحيته، أعلن محافظ هوسيه في المكسيك، روساس أيسبورو، أن سبب تحطم الطائرة، يعود إلى عاصفة جوية حادة.

وقال أيسبورو في مؤتمر صحفي تم بثه في الإنترنت: "تعرضت الطائرة أثناء إقلاعها لضربة عاصفة حادة من الرياح، جعلتها تنخفض بسرعة ويصطدم جناحها الأيسر بالأرض، الأمر الذي أسفر عن سقوط محركيها".

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الفعل الوطني المكسيكي في ولاية دورانجو، رومولو كامبوسانو، الذي كان على متن الطائرة المنكوبة لحظة الكارثة: "الحمد لله، لا توجد لدي أي إصابات، وأنا متواجد حالياً في مصحة خاصة".

 

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