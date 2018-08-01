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هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم
رام الله - دنيا الوطن
التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في منطقة شرما بقلب نيوم الجديدة، مجموعة من الشباب الذين يقضون رحلة برية بمتنزه شرما المدينة الساحلية، وشاركهم القهوة العربية.

وحسب قناة (العربية)، قال منصور الشراري، الذي ظهر بمقطع قصير مع ولي العهد، كنا في موقع بشرما قريباً من البحر قبل أن يصل ولي العهد خلال جولته في مواقع متعددة.

وأضاف الشراري: كانت كلمات ولي العهد مشجعة لنا وهو يصافحنا واحداً واحداً، وقد أتينا من مختلف مناطق السعودية: من الرياض والطائف وأنا من القريات، والتقينا في رحلة بحرية على شواطئ نيوم"، لافتاً إلى أن المفاجأة جعلتهم مندهشين، وهم يلتقون ولي العهد لدقائق.

ولم تكن المرة الأولى التي يلتقي فيها ولي العهد شباباً في رحلاتهم، فقد سبق أن التقى مجموعة من الشباب، وهم في رحلة برية في العلا أثناء جولته هناك، وقد انتشرت الصور التي تم التقاطها من قبل الشباب، الذين التقوا الأمير محمد بن سلمان بالصدفة في جبال شرعان.

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