بعد الإفراج عنها.. عهد التميمي: أنا مقاتلة حرة وسأستخدم القانون ضد إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت الأسيرة المحررة الفتاة عهد التميمي، إنها ستستخدم القانون لمحاربة إسرائيل، مشيرةً إلى أنها استفادت من الوقت الذي قضته في السجن لدراسة القانون الدولي.







وأوضحت التميمي، وفق ما أوردت صحيفة (الغارديان) البريطانية، أنها تأمل بأن تقف في المحاكم الدولية ضد إسرائيل، مضيفة: "إن شاء الله، سأستطيع دراسة القانون، وسأعمل على الكشف عن انتهاكات الجانب الإسرائيلي في المحاكم الجنائية، وستحاكم إسرائيل بموجبها، وسأعمل على إعادة حقوق بلادي".



وأضافت: أنها عندما كانت في السجن، دأبت على الجلوس مع السجينات لساعات، كي يدرسوا القانون الدولي، موضحة "استطعنا تحويل السجن إلى مدرسة".واعتقلت عهد التميمي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد مشادة مع جنود إسرائيليين أمام منزلها في قرية النبي صالح، وأقرت عهد أمام المحكمة المغلقة التي نظرت بالقضية بأنها تتحمل المسؤولية لأنها أعاقت سير عمل الجنود، وحُكم عليها بالسجن لمدة ثمانية شهور.وقالت عهد خلال المقابلة: إن "السجن جعلها أكثر نضجاً ووعياً، وأنها ليست ضحية، وأن اليهودي أو المستوطن الذي يحمل بندقية وعمره لا يتجاوز 15 عاماً، هو الضحية، فهي قادرة على التفريق بين الصواب والخطأ، قلبه مليء بالكره والحقد ضد الفلسطينيين"، مستطردةً: "أنا مقاتلة حرة، لذا لن أكون الضحية".