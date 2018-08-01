دولي

لتحويلهم من 5 ملايين لعشرات الآلاف.. مشروع أمريكي لتغيير معنى (لاجئ فلسطيني)

لتحويلهم من 5 ملايين لعشرات الآلاف.. مشروع أمريكي لتغيير معنى (لاجئ فلسطيني)
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية)، إن مشروعاً أمريكياً، يجري إعداده، ويهدف إلى إعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين، الذين يحصلون على المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بطريقة تقلل من العدد الرسمي للاجئين، الأمر الذي يعتبر محاولة أميركية للمس بحق العودة.

وحسب القناة، فقد عرض المشروع عضو الكونجرس الجمهوري دوج لامبورن، قائلاً: "خلقت الأمم المتحدة (أونروا) للمساعدة في إعادة توطين 600 ألف فلسطيني بعد الحرب، ولكن، وبعد 70 عاماً من ذلك (أونروا) تدعي أن هناك خمسة ملايين و300 ألف لاجئ فلسطيني في العالم، وبوصف أطفال وأحفاد هؤلاء باللاجئين قامت (أونروا) بتضخيم ميزانيتها، وخلقت مشكلة لاجئين أبديه لا تنتهي، وفق تعبيره.

ويأتي التشريع المقترح ضمن سلسلة من الخطوات من الكونغرس والإدارة؛ لتهميش وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً.

وتهدف مسودة القانون إلى تعريف اللاجئين بالأشخاص الذين غادروا الأراضي الفلسطينية بين عام 1946و1948 ولا يشمل أطفالهم أو أحفادهم، كما يستثني الأشخاص الذين حازوا على جنسية دولة أخرى، وبحسب هذه الصياغة فإن عدد اللاجئين الرسمي، سيتضاءل مما يقدر بخمسة ملايين إلى عشرات الآلاف فقط.

وحسب القناة، فإن لارا فريدمان وهي مديرة معهد السلام في الشرق الأوسط في واشنطن، تتابع هذه الخطوات منذ سنوات، وتقول: إن تعريف اللاجئ يجب ألا يقتصر على من يعيش في مخيمات أو يحتاج إلى مساعدة إنسانية، بل هو هوية الكثير من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت: "الهدف من هذا التشريع هو ليس قطع التمويل، بل هو إعادة تعريف اللاجئ بطريقة تسمح لإسرائيل بالتنصل من أي مسؤولية لمعالجة وضع اللاجئين، وتسمح للإدارة الأميركية، في حال العودة للمفاوضات، بأن تقول ألا مشكلة فعلية".

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