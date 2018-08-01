ترامب: الإيرانيون سيتحدثون معنا قريباً.. والحرس الثوري: لن نفاوض (الشيطان الأكبر)

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا: إن لديه شعوراً بأن الزعماء الإيرانيين، سيتحدثون قريباً جداً مع الولايات المتحدة.







من ناحيته، رفض الميجر جنرال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني عرض ترامب قائلاً: "إن إيران ليست كوريا الشمالية، والشعب الإيراني لن يفاوض الشيطان الأكبر".



وأضاف ترامب: "آمل في أن تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة إلى إيران، لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي، لدي شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جداً، أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضاً"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).وقد استغل الرئيس الأميركي الخطاب، كي يذكر مجدداً بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووي، الذي وقعته الدول العظمى مع إيران في العام 2015.ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن جعفري قوله: "السيد ترامب، إيران ليست كوريا الشمالية، كي تقبل عرضك بعقد اجتماع، حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك، لن يروا هذا اليوم".وكان مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن أي محادثات مع الولايات المتحدة، يجب أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي.