شؤون فلسطينية

تمكين الحكومة لأسبوع.. هذا ما توافقت عليه فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية

تمكين الحكومة لأسبوع.. هذا ما توافقت عليه فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إن توافقاً تحقق بين وفد حركة (فتح) ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية، حول ملف تمكين حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة، وملف الأمن.

وحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصدر فلسطيني وصفته بالمطلع، قوله: إنه تم التوافق على تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه اتفق على اجتماع مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها، بمساعدة مصرية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية قولها: إن وفد فتح الذي غادر القاهرة فجراً، وافق على معظم بنود الورقة المصرية، لكنه تحفّظ عن فقرة الحكومة الجديدة، وما يتعلّق بترتيبات التنفيذ وتوقيت المراحل.

وأوضحت الصحيفة، حسب مصادرها، أن الوفد أبلغ الجانب المصري موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن بعد فترة من تمكين الحكومة الحالية". كما وافق على نقل الجباية كاملة إلى السلطة الفلسطينية من دون أي اقتطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن التكتيك المصري، سيركز على إقناع (حماس) بقبول جزء من ملاحظات (فتح) في مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت (حماس) تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين، حيث بدت القاهرة أكثر انفتاحاً على حل مشكلة رواتب الموظفين، بتدخل لدى دول عربية وأوروبية.

وذكرت المصادر، حسب الصحيفة، أن القاهرة تتجه إلى إجراء بعض التعديلات في مراحل تنفيذ الورقة عبر دمج ملاحظات الحركتين، ثم العمل لجمعهما. 

أخبار ذات صلة

بعد الإفراج عنها.. عهد التميمي: أنا مقاتلة حرة وسأستخدم القانون ضد إسرائيل

بعد الإفراج عنها.. عهد التميمي: أنا مقاتلة حرة وسأستخدم القانون ضد إسرائيل

الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منظمة التحرير الفلسطينية تُرحب بتعيين خبراء مستقلين للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

منظمة التحرير الفلسطينية تُرحب بتعيين خبراء مستقلين للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

المالكي ونظيره الكازاخستاني يوقعان مذكرة تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية

المالكي ونظيره الكازاخستاني يوقعان مذكرة تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية

&#34;خضوري&#34; تخرّج كوكبة جديدة من طلبتها في العروب وصيدم يؤكد المزيد من الدعم للجامعة

"خضوري" تخرّج كوكبة جديدة من طلبتها في العروب وصيدم يؤكد المزيد من الدعم للجامعة

سلطة النقد تقرّ التعليمات الخاصة بتنظيم ترخيص شركات خدمات المدفوعات

سلطة النقد تقرّ التعليمات الخاصة بتنظيم ترخيص شركات خدمات المدفوعات

أبو عيطة يلتقي محافظ جنين ورئيس الجامعة العربية الأمريكية

أبو عيطة يلتقي محافظ جنين ورئيس الجامعة العربية الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

منظمة التحرير الفلسطينية تُرحب بتعيين خبراء مستقلين للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

منظمة التحرير الفلسطينية تُرحب بتعيين خبراء مستقلين للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

المالكي ونظيره الكازاخستاني يوقعان مذكرة تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية

المالكي ونظيره الكازاخستاني يوقعان مذكرة تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية

&#34;خضوري&#34; تخرّج كوكبة جديدة من طلبتها في العروب وصيدم يؤكد المزيد من الدعم للجامعة

"خضوري" تخرّج كوكبة جديدة من طلبتها في العروب وصيدم يؤكد المزيد من الدعم للجامعة

سلطة النقد تقرّ التعليمات الخاصة بتنظيم ترخيص شركات خدمات المدفوعات

سلطة النقد تقرّ التعليمات الخاصة بتنظيم ترخيص شركات خدمات المدفوعات

أبو عيطة يلتقي محافظ جنين ورئيس الجامعة العربية الأمريكية

أبو عيطة يلتقي محافظ جنين ورئيس الجامعة العربية الأمريكية

د. أبو هولي يعود جرحى مسيرة العودة في مستشفى الهرم بالقاهرة

د. أبو هولي يعود جرحى مسيرة العودة في مستشفى الهرم بالقاهرة

عشراوي تُدين حملة إسرائيل الممنهجة لإخماد الصوت الفلسطيني

عشراوي تُدين حملة إسرائيل الممنهجة لإخماد الصوت الفلسطيني

منوعات

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

عادل إمام يرفض منحه جائزة &#34;فاتن حمامة&#34; لأنه &#34;أكبر قيمة منها&#34;

عادل إمام يرفض منحه جائزة "فاتن حمامة" لأنه "أكبر قيمة منها"

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

عربي

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

لأول مرة بتاريخ مصر.. مقتل رئيس دير داخل أسواره

لأول مرة بتاريخ مصر.. مقتل رئيس دير داخل أسواره

محمد بن راشد يُمهل مدراء خمس شركات ستة أشهر لإسعاد موظفيهم

محمد بن راشد يُمهل مدراء خمس شركات ستة أشهر لإسعاد موظفيهم

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية