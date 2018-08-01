الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لأدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا،ً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الخميس 2018/08/02: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2- 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيف متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2018/08/03: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.