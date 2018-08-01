شؤون فلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بقرار تعيين خبراء مستقلين بلجنة التحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بقرار تعيين خبراء مستقلين بلجنة التحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، تعيين ثلاثة خبراء مستقلين لعضوية لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات "الإسرائيلية" التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا وخصوصا في قطاع غزة .

وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أن هذا القرار هو خطوة عملية متقدمة ومهمة على صعيد جهود الأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومحاسبته عل خروقاته المستمرة للقانون الدولي والإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، مؤكداَ على ضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق وتسهيل عمل أعضاء اللجنة الذين يشهد لهم بالكفاءة والاستقلالية والموضوعية.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستقدم كل الدعم والمساندة للجنة التحقيق، وستضع كل إمكانياتها تحت تصرف اللجنة لتحقيق أهدافها ومساعيها ، معلنا أن منظمة التحرير الفلسطينية ستظل مستمرة في مساعيها مساعيها القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه وصولا إلى إجباره على دفع ثمن احتلاله.

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شؤون فلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بقرار تعيين خبراء مستقلين بلجنة التحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بقرار تعيين خبراء مستقلين بلجنة التحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية

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