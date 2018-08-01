المالكي ونظيره الكازاخستاني يوقعان مذكرة تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية



عبر الوزير المالكي عن امتنان الشعب والقيادة الفلسطينية للدعم الكازاخي للقضية الفلسطينية العادلة في المحافل الاقليمية والدولية.



وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، واخرى وقعها الوزير المالكي مع نائب رئيس الغرفة التجارية السيد نورالي بوكيخنوف في مجال التعاون ما بين الغرف التجارية للبلدين.



وناقش الطرفان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، حيث دعا الوزير المالكي إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والاستثماري.



وأطلع المالكي نظيره الكازاخي على أهم التحركات الدبلوماسية الفلسطينية، والموقف الفلسطيني الثابت من حل الدولتين، عبر المفاوضات المباشرة والمحددة زمنيا بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي، حيث أن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس ورفضها الاعتراف والإلتزام في قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، جعل من الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في الصراع وليس في عملية السلام، كما واعطى اسرائيل الجرأة للاستهتار بكافة قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعلن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وإصدار قرارات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني.



كما وتم التأكيد على اهمية تفعيل القرارات التي تمت على مستوى الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومواجهة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، بالإضافة الى تشكيل الية متعددة الاطراف لإعادة تفعيل العملية السياسية وفق القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية والعمل المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإقليمية والدولية، لضمان إطلاق عملية سياسية سلمية متوازنة تضمن الوصول للسلام المنشود والذي سينعكس ايجاباً على حالة الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.



وأعرب الوزير رحمانوف عن ثبات الموقف الكازاخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرص كازاخستان على دعمها الكامل والمستمر لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمشاركة بكافة المؤتمرات المتعلقة بالقدس والأوضاع في فلسطين.



كما واتفق الطرفان على تعزيز التشاور بين الجانبين على كافة المستويات بما فيها سفراء البلدين في المنظمات الدولية ودول الاعتماد في العالم، وتكثيف الزيارات على كافة الأصعدة والمستويات، للوصول بعلاقات البلدين إلى مستوياتٍ متقدمة.













رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع نظيره وزير خارجية جمهورية كازاخستان الوزير قيرات عبدراحمنوف في مقر وزارة الخارجية الكازاخية في العاصمة استانة.