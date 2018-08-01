"خضوري" تخرّج كوكبة جديدة من طلبتها في العروب وصيدم يؤكد المزيد من الدعم للجامعة

خريجو الفصل الثاني 2018/2017 إسم الطالب تخصص إدارة مالية ومصرفية محمد اسماعيل عبدالعزيز ابوعقيل دبلوم متوسط محمد نبيل عبدالله فطافطه ادبلوم متوسط محمد كامل عبدالهادي فطافطه دبلوم متوسط محمود ابراهيم موسى فرج دبلوم متوسط رناد رائد أحمد الجرادات دبلوم متوسط إسم الطالب تخصص المحاسبة التقنية صفوت محمد حسن عدوي دبلوم متوسط /الأول على التخصص وعلى الجامعة /فرع العروب ضياء منير أحمد بحر دبلوم متوسط صهيب نضال خليل ابوسرحان دبلوم متوسط حنين عماد جودت دويك دبلوم متوسط رشا خليل أديب الناظر دبلوم متوسط مروى عز الدين علي ابوماريه دبلوم متوسط بشرى خالد أحمد موسى دبلوم متوسط هداية علي عبد العزيز حميدات دبلوم متوسط هبه منير يوسف صدوق دبلوم متوسط سجى منذر هاشم هدمي دبلوم متوسط سهاد ابراهيم حسين قباجه دبلوم متوسط هبة محمود محمد موسى المصري دبلوم متوسط هيام علي نمر ابو ماريه دبلوم متوسط رهام سفيان سعيد محتسب دبلوم متوسط زيدان اسامه زيدان الجعبه دبلوم متوسط اكرام عمر أحمد موسى دبلوم متوسط يوسف عايد يوسف الدرابيع دبلوم متوسط شيرين ربحي بدوي زعتري دبلوم متوسط اسراء رائد داود عليان دبلوم متوسط إسم الطالب تخصص إدارة واتمته المكاتب اركان محمد فارس هشلمون دبلوم متوسط/الأول على التخصص مريم احمد محمد ابو شرخ دبلوم متوسط ترتيل محمد يوسف حجاجره دبلوم متوسط ريم محمد يعقوب القرجه دبلوم متوسط رابه انور عبد الله قباجة دبلوم متوسط نجوى باسم يوسف دوده دبلوم متوسط ختام حسين عبد الهادي عادي دبلوم متوسط روان عبد الرحمن يوسف فنون دبلوم متوسط فاطمه ابراهيم مسلم حوامده دبلوم متوسط مصعب محمد حسن عادي دبلوم متوسط ايمان علي محمود ابو وردة دبلوم متوسط اسراء نعيم محمد الدوده دبلوم متوسط ساره محمد احمد علامه دبلوم متوسط اماني علي باجس علامه دبلوم متوسط فاطمه محمد محمود سليمان دبلوم متوسط هديل خالد مصطفى صوالحه دبلوم متوسط سلوان عبدالاله اسماعيل حجوج دبلوم متوسط زينب خالد عبد الفتاح قديمات دبلوم متوسط شادي عايش أحمد فطافطه دبلوم متوسط نداء ناجح مصطفى العزه دبلوم متوسط سماح ياسر سالم زيدات دبلوم متوسط مها انور عبد المغني بدر دبلوم متوسط كارولين خلف علي مناصره دبلوم متوسط مدلين وليد خليل فحيلي دبلوم متوسط إسم الطالب تخصص التصنيع الغذائي سجى عمر عبدالله الجعبري دبلوم متوسط/الأول على التخصص حنان نافز يوسف مناصره دبلوم متوسط مدلين ناصر مصطفى حمد دبلوم متوسط ختام عمر خلف الزير دبلوم متوسط مي ياسر محمد حساني دبلوم متوسط ايام عبد الرحمن اسماعيل عوض دبلوم متوسط مريم حسن احمد بدوي دبلوم متوسط مريم حسن محمد قصقص دبلوم متوسط شروق أحمد محمد العروج دبلوم متوسط قوت فتحي محمد علامي دبلوم متوسط ياسمين فايز محمد ابو عياش دبلوم متوسط اروى عادل احمد زعاقيق دبلوم متوسط فخري بدران فخري ادريس دبلوم متوسط إسم الطالب تخصص التصميم الجرافيكي بشرى عاهد محمود الزغاري دبلوم متوسط/الأول على التخصص وعلى الجامعة/فرع العروب رزان فخري عبد الواحد حميد دبلوم متوسط هديل بسام احمد الحطبه دبلوم متوسط هاله خالد محمد عمرين دبلوم متوسط مصطفى عماد داود شاعر دبلوم متوسط عبد الملك مروان صالح الجعيدي دبلوم متوسط رزان محمد علي عصآفره دبلوم متوسط منار عمر عزت موسى دبلوم متوسط اسراء نافذ حمزه شاهين دبلوم متوسط براء خالد محمد الحيح دبلوم متوسط إسم الطالب تخصص تكنولوجيا إعلام سفيان يوسف احمد صافي دبلوم متوسط احمد اسماعيل محمد عمرو دبلوم متوسط نمير خضر محمود شعيبات دبلوم متوسط ابراهيم سعود خليل النجار دبلوم متوسط رفيدة جهاد جبرين ابوزنيد دبلوم متوسط ولاء علي محمد ثوابته دبلوم متوسط أحمد محمود محمد العمايره دبلوم متوسط ايه صالح عبد حسين الفروخ دبلوم متوسط ساجده عطيه عيسى تلاحمه دبلوم متوسط اريج عيسى موسى عمران دبلوم متوسط رنا جمال سليم الشروف دبلوم متوسط أحمد عصام محمود عواوده دبلوم متوسط محمود محمد محمد نصار دبلوم متوسط ساندي كامل فايز مطور دبلوم متوسط احمد هاني عزات الخطيب دبلوم متوسط لانا ياسر محمد كرجه دبلوم متوسط امال جمال علي بدوي دبلوم متوسط نجلاء ايمن حافظ الحموري دبلوم متوسط ريم ياسر عودة الله درابيع دبلوم متوسط وعد محمد احمد اخليل دبلوم متوسط أسماء حاتم عبد الفتاح عمرو دبلوم متوسط إسم الطالب تكنولوجيا الوسائط المتعددة زهره حسن طه يغمور دبلوم متوسط/الأول على التخصص حمزه زهير امين وراسنه دبلوم متوسط بواسل تيسير جمال حلايقه دبلوم متوسط وفاء خالد عبدالمحسن شاهين دبلوم متوسط امنه حسين محمد صبارنه دبلوم متوسط ايناس يوسف عيسى عبد ربه دبلوم متوسط منار "محمد عدنان" عمران أبوخلف دبلوم متوسط ريما داود محمود صبيح دبلوم متوسط رزان احمد نعمان محمود



دبلوم متوسط تخصص البرمجيات و قواعد البيانات 201518113 علي عزام محمد نواجعه دبلوم متوسط

متوقع تخرجهم الفصل الصيفي 2018/2017



إسم الطالب التخصص تخصص إدارة مالية ومصرفية احمد عمر مرشد منصور دبلوم متوسط ديمة نبيل حسين عبدالله دبلوم متوسط تخصص المحاسبة التقنية غيداء عبد الله حسين مناصره دبلوم متوسط فادي فخري عابد شلالده دبلوم متوسط محمود منير محمود شكارنه دبلوم متوسط تخصص إدارة واتمته المكاتب اسحق محمد اسماعيل محليس دبلوم متوسط حمزه اكرم صادق هشلمون دبلوم متوسط رجاء وليد محمد دحيدل دبلوم متوسط تخصص التصميم الجرافيكي احمد علي محمد ابو عرام دبلوم متوسط اماني عبد محمد نجاجره دبلوم متوسط رماز فهد نعمان رمضان دبلوم متوسط عائشة ماهر محمود زماعره دبلوم متوسط تخصص تكنولوجيا إعلام أيمن جمال محمد حمدان دبلوم متوسط حمزه محمد عبد الفتاح شوابكه دبلوم متوسط زينه سليم محمد ابوصوي دبلوم متوسط محمود روحي محمود ابو حماد دبلوم متوسط شيماء اسماعيل جبران عواد دبلوم متوسط تخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة ماجده محمد يعقوب القرجه دبلوم متوسط محمد أحمد ابراهيم نصرالله دبلوم متوسط

رام الله - دنيا الوطناحتفلت جامعة فلسطين التقنية - خضوري بفرع العروب، اليوم، وتحت رعاية رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله، وبمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ممثلاً عن رئيس الوزراء، بتخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبة كلية فلسطين التقنية التاريخية بالعروب والفوج الحادي عشر من طلبة الجامعة تحت اسم "فوج القدس"، وذلك تكريماً لمكانة المدينة الوطنية والدينية، ودعماً لصمود أهلها في ظل هجمة الاحتلال الشرسة.وأقيم الحفل بمشاركة محافظ الخليل كامل حميد، ورئيس الجامعة أ.د. مروان عورتاني، ومدير فرع الجامعة بالعروب د. مهيب أبو لوحة وأسرة الجامعة الأكاديمية والإدارية، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية نديم سامي، وممثلي الأجهزة الأمنية وفصائل العمل الوطني، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والطلبة الخريجين وعائلاتهم.بدوره، هنأ الوزير صيدم الطلبة الخريجين وذويهم، معرباً عن فخره بالجامعة، وفخره بوزارة التربية التي تظهر بصماتها الواضحة في مسيرة الجامعة وتطورها؛ إذ تجسد ذلك في ضم كليتي العروب التقنية ورام الله للبنات إلى جامعة "خضوري"، مضيفاً أنه "هناك فرق كبير بين من لا يعملون ومن يمتطون جياد العمل"، متطرقاً للإنجاز الذي تحقق بتوحيد أراضي الجامعة، شاكراً وزارة الزراعة والجهات المختصة لدورها في إتمام هذه الخطوة المهمة، مضيفاً: "يشرفني أن نقف هنا في مساحة من التاريخ لنبارك للجيل الأول من الجامعة في العروب".وأعرب وزير التربية عن استعداد الوزارة الكامل لمواصلة الدعم لـ "خضوري" بما يضمن تحقيق المزيد من التطور والازدهار لهذه الجامعة الحكومية، مؤكداً أيضاً دعم الوزارة لكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، مضيفاً "أن التعليم حقٌ للجميع، فنحن نحرص على حقوق أبنائنا، إذ إن الرصاص في أقلامهم أقوى من رصاص الاحتلال وجبروته، شاكراً كل الداعمين والمساندين لعملية التطوير التربوي الشاملة.من جانبه، استهل المحافظ حميد كلمته؛ معرباً عن سعادته وفخره بمشاركة "خضوري" تخريج فوجها الـ 11، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته للطلبة الخريجين وذويهم وأسرة الجامعة على الإنجاز والتميز، متمنياً للطلبة التوفيق في حياتهم العملية.وشكر حميد الوزير صيدم وأسرة الوزارة لدورهم الكبير في رفعة قطاع التعليم، مضيفاً: "إننا نتحدث اليوم عن جامعة حكومية، فلا دولة دون تعليمٍ حكوميٍ، إذ ننتظر قفزة نوعية بمجال التعليم العالي، كما أن الخليل بفضل الحكومة الفلسطينية حققت قفزة نوعية بافتتاح كلية الطب الحكومية، مهنئين أنفسنا بانضمام جميع الشركاء إلى مشروع هذه الكلية".وأضاف حميد: "أنه لا بد من دعم التعليم العالي الحكومي بما يعود بفوائدٍ جمةٍ فلسطين عموماً، شاكراً للجنة أصدقاء "خضوري" دعمهم المتواصل لها.وفي كلمته، هنأ عورتاني الطلبة الخريجين وذويهم في يوم الحصاد، مؤكداً عراقة فرع الجامعة بالعروب، مشيداً بتميز محافظة الخليل بالريادة والإنجاز والإبداع، لافتاً إلى أن دمج الكليات التقنية مع خضوري هو مشروع له استحقاقات كبيرة على الصعيد التطويري، خاصةً بمجال دعم البنية التحتية في فرع الجامعة بالعروب وأيضاً فرعها برام الله.وقال عورتاني: "إن وزارة التربية قدمت وما تزال؛ الكثير في سبيل رقي الجامعة سواءً بالدعم المادي أو من خلال توفير الكادر الأكاديمي والإداري المميز، واعتماد برامج جديدة، مضيفاً أنه لا بد من الاهتمام بشكل كبير بالتخصصات التي تحتاجها السوق المحلية والدولية، مشيراً إلى الحوكمة الإلكترونية التي تسير على نسقها أقسام الجامعة وفروعها الإدارية والأكاديمية المختلفة؛ بما يحقق تميزاً في كافة المجالات.من جهته، رحب أبو لوحة بالوزير صيدم والمحافظ حميد والحضور جميعاً، مهنئاً الطلبة الخريجين وذويهم على هذا النجاح، شاكراً الجهات الراعية للحفل خاصاً بالذكر بنك الإسكان وشركة إكسس للحلول الهندسية، وشركة النعمان للصناعات الغذائية، وكل من أسهم في نجاح الحفل.من جانبها، ألقت الطالبة سجى الجعبري؛ الأولى على تخصص التصنيع الغذائي في فرع الجامعة بالعروب كلمة باسم الخريجين، أشارت فيها للفرحة العظيمة بهذا الإنجاز وبهذه المرحلة "التي تؤسس الانطلاقة الحقيقية نحو سوق العمل والحياة، والتي من شأنها فتح الآفاق أمام الطلبة نحو مستقبل مشرق"، شاكرةً وزارة التربية والجامعة والعاملين فيها على الدعم والخبرات التي قدموها للطلبة خلال فترة الدراسة، داعيةً الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم الخريجين وتوفير المزيد من فرص العمل لهم.وتخلل الحفل فقرتين فنيتين، وفي النهاية تم تكريم الطلبة الأوائل والجهات الراعية للحفل وتسليم الشهادات للطلبة الخريجين.