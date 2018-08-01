شؤون فلسطينية

أبو عيطة يلتقي محافظ جنين ورئيس الجامعة العربية الأمريكية

أبو عيطة يلتقي محافظ جنين ورئيس الجامعة العربية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
التقى القائم بأعمال وزارة الإعلام د. فايز أبو عيطة محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، وقال إن الوزارة مهتمة بتعزيز التواصل مع أبناء شعبنا، وتعريفهم بجهود وإنجازات ودور المؤسسات الرسمية.

وأكد أن الراوية الإعلامية تتناغم لإيصال صوت شعبنا إلى العالم، وكشف انتهاكات الاحتلال، وإحباط مخططات ما تسمى "صفقة القرن"، والتمسك بالثوابت المشروعة.

وأشار أبو عيطة إلى أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها لإسناد عمل المؤسسات، وتعزيز أواصر العلاقة بين أبناء شعبنا والحكومة، ولا تكفي فقط بمهمة الإشراف على وسائل الإعلام، بل تشجع المنابر المحلية على إسناد التوجهات الوطنية.

وبّين أن الوزارة تنقل الموقف الرسمي للقيادة عبر بيانات وتصريحات يومية، تكشف ممارسات الاحتلال، وتلتف حول الثوابت الوطنية، وتعزز صمود أبناء شعبنا، وتحرص على تنفيذ جولات إعلامية في محافظات الوطن.

بدوره، قال المحافظ رمضان إن رسالة وسائل الإعلام ينغي أن لا تتوقف عند نقل السلبيات، بل إبراز قصص النجاح، والتعريف بالمشروعات التنموية، والمبادرات المجتمعية والاقتصادية.

وفي سياق موازٍ، اتفق أبو عيطة ورئيس الجامعة العربية الأمريكية د. علي أبو زهري على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، وتنفيذ برامج تساعد الإعلاميين على تطوير الأداء، وتقديم خطاب مهني يواكب التحديات، ويساهم في إعلام تنموي، وتوفير فرص تدريبية للصحافيين وخريجي ودارسي الإعلام.

وتجوّل أبو عيطة في مرافق قسم اللغة العربية والإعلام، التي تستعد لإطلاق فضائية وإذاعة محلية، واستمع من د. أبو زهري إلى شرح عن مسيرة الجامعة وبرامجها الأكاديمية، وتخصصاتها، ونموها المتسارع، واحتضانها لطلبة الداخل المحتل.

وأشاد القائم بأعمال وزارة الإعلام بتطور "العربية الأمريكية" وبمساعيها في إطلاق منابر متخصصة توفر للدارسين وللإعلاميين فرصًا تدريبية، وتشارك في نقل رواية شعبنا، ومواجهة الخطاب الإسرائيلي.

وأوضح أن الجامعة تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم القطاع الخاص وحضوره في مسيرة بناء مؤسسات دولة فلسطين، والاستثمار في التعليم العالي، والحرص على النسيج الاجتماعي والتواصل مع أهلنا في الداخل المحتل.

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