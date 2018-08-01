شؤون فلسطينية

د. ابو هولي يعود جرحى مسيرة العودة في مستشفى الهرم بالقاهرة

د. ابو هولي يعود جرحى مسيرة العودة في مستشفى الهرم بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
عاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي جرحى مسيرة العودة القادمين إلى مصر من قطاع غزة والذين يرقدون على أسرة الشفاء في مستشفى الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان في استقبال د. ابو هولي الطواقم الطبية العاملة في المستشفى وعدد من مرافقي المرض الذين رحبوا بهذه الزيارة والدور الذي يقوم به في خدمة قضيتنا وشعبنا الفلسطيني.

واطمأن د. ابو هولي على الوضع الصحي للجرحى مشيداً بحجم الرعاية الطبية والخدمات المقدمة للجرحى وذويهم من المرافقين لهم .

كما وأشاد د. ابو هولي بالدور المتميز والمشهود تاريخياً للشقيقة مصر رئيسا وحكومة وشعباً الذين كانوا على الدوام مع حقوق الشعب الفلسطيني وأحد أهم الداعمين لصموده في وجه بطش الاحتلال الإسرائيلي وآلة حربه الهمجية.

، ونقل الدكتور ابو هولي تحيات السيد الرئيس الو مازن لكل الاطقم الطبية في المستشفى مشيدا بالدور الذي يقومون به في خدمة الجرحى والمصابين من أبناء شعبنا البطل.

وثمن الدكتور ابو هولي دور الشقيقة مصر في تقديم كافة الإمكانيات لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني مثمناُ دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الداعم لكافة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس فوق حدود الرابع من حزيران 1967 وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة و كذلك دوره في إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني .

وكان د. ابو هولي قد توجه الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة (100) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية.

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