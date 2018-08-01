مقتل مواطن (35 عاما) نتيجة العبث بالسلاح من قبل أحد أقاربه بالخليل





وأشار ازريقات في تصريح صحفي له، أن الأجهزة الامنية تحفظت على الشخص الذي كان يعبث بالسلاح، وباشرت باجراءات التحقيق.









رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بمقتل شاب (35 عاما)، الليلة، في مدينة الخليل، بعد خروج رصاص أثناء العبث بالسلاح من قبل أحد أقربائه.