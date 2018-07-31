الرجوب: مستعدون لمناقشة ملف الأمن وفق منظومة معروفة وحماس أساءت استخدام السلاح

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، إن حركته مستعدة لمناقشة ملف الأمن وفق منظومة أمنية معروفة، وأن تخضع الأجهزة الأمنية للقيادة السياسية، مشيراً إلى أن "حركة حماس أساءت استخدام السلاح".





وأوضح الرجوب، خلال لقاء له على فضائية (النجاح)، أن حركته تقبل بالدوري المصري كاملاً، وأنه لا أحد يمكنه أن يضغط على الحركة وعلى إرادتها الوطنية، كما انها لا تأخذ قرارها من أحد.





وأضاف الرجوب: "لا يوجد ورقة مصرية بل أفكار ونحن بنينا رأينا على شراكة فلسطينية، ويجب أن تكون الخطوة الاولى في تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه احتياجات المواطنين".





وتابع: "أتحدى إن طلبنا من حماس أن تعترف بإسرائيل أو أن تسلم سلاح المقاومة، والشراكة تكون من خلال عملية ديمقراطية واحدة، ويجب أن ترتكز على دولة فلسطينية ووحدة مفهوم المقاومة وقانون وسلاح واحد".





يتبع..

