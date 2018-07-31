إذاعة (موطني) تنفي خبراً منسوباً للأحمد لها حول دائرة المغتربين بمنظمة التحرير



ووصف المشرف على إذاعة موطني موفق مطر، الخبر بالكاذب جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن الإذاعة لم تُجر اتصالاً أو حديثاً مع الأحمد، معتبراً الخبر المضلل والمنسوب للإذاعة باعتبارها مصدره، حلقة في مسلسل المؤامرة على الجبهة الداخلية الفلسطينية، والعلاقة بين القوى الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية.



وأضاف مطر، أن الإذاعة ليشرفها إجراء أحاديث مع القادة في منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح، ونشرها في سياق فلسفة الانتصار للوحدة الوطنية وتعزيزها.



وطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر عند نقل الأخبار (الفتنة)، والتأكد من صحتها قبل نشرها وتداولها.



وجدد عزم الإذاعة على اللجوء للقضاء، فور التأكد من الجهة التي هدفت للإضرار بسمعة إذاعتنا، وأخلاقياتها الوطنية والمهنية.

رام الله - دنيا الوطننفت إذاعة (موطني)، اليوم الثلاثاء، الخبر المنشور في وسائل إعلام ومواقع إخبارية، نُسِبَ لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، حول دائرة المغتربين في المنظمة، أجرته الإذاعة صباح اليوم، الثلاثاء.