شؤون فلسطينية

(رفح_بحاجة_لمستشفى) هشتاغ يُشعل فيسبوك.. والصحة تَرُد: نبحث عن ممولين

(رفح_بحاجة_لمستشفى) هشتاغ يُشعل فيسبوك.. والصحة تَرُد: نبحث عن ممولين
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أشعل هشتاق (رفح_ بحاجة_لمستشفى)، والذي جرى تداوله مجدداً من قبل صحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على موقع (فيسبوك)، وذلك بعد إطلاق الهشتاغ بساعات.

وطالب النشطاء الجهات المسؤولة، وكل الذين قدموا وعوداً لمدينة رفح من أجل إنشاء مستشفى خاصاً بها بعد حرب 2014، بالإيفاء بوعودهم، متسائلين عن المنحة القطرية التي وعد بها السفير محمد العمادي، والبالغة 25 مليون دولار.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة التوافق، أسامة النجار: إن مشروع إنشاء مستشفى لمدينة رفح موجود ومعد مسبقاً؛ إلا أن الوزارة تبحث عن ممولين لهذا المشروع.

وأضاف النجار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، الثلاثاء، أن الوزارة لم تجد حتى اللحظة ممولاً للمشروع؛ إلا أنها تبذل جهودها من أجل بناء المستشفى، مضيفاً: "هذا حق لمدينة رفح وسنعمل على تحقيقه".

وتابع: "هناك عدة صعوبات تواجه تطبيق المشروع، كما أن لدينا صعوبة في الوصول إلى المعلومات في قطاع غزة، نظراً للظروف الراهنة".






















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