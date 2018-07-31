شؤون فلسطينية

اللجنة الدولية لكسر الحصار: إسرائيل بدأت ترحيل نشطاء سفينة (العودة) المتضامنين مع غزة

اللجنة الدولية لكسر الحصار: إسرائيل بدأت ترحيل نشطاء سفينة (العودة) المتضامنين مع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت ترحيل نشطاء سفينة "العودة" الذي منعت وصولهم إلى قطاع غزة قبل يومين.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، أن عدداً من النشطاء تم ترحيلهم فعلياً، بينهم البروفيسور الماليزي محمد أفندي صالح، فيما سيتم الليلة وغداً ترحيل الآخرين، بحسب ما جاء على موقع وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، فإن عدداً من النشطاء يرفضون الترحيل الطوعي، ويفضلون التأخر أكثر من 72 ساعة (هي المهلة القانونية لقبول الترحيل الطوعي) بهدف المثول أمام المحاكم الإسرائيلية لـ "فضح ممارسات الجنود الذين اختطفوا السفينة، ومقاضاة إسرائيل عن طريق رفع قضايا لاحقاً بتهمة الاختطاف من المياه الدولية".

ونقلت اللجنة شهادات بعض النشطاء عن تعرضهم للضرب والعنف من بينهم كابتن القارب ومساعده ومتضامنون آخرون.

كما نقلت اللجنة عن ناشطة سويدية، أنها أعلنت الإضراب عن الطعام في مركز الاحتجاز الإسرائيلي "احتجاجاً علي طريقة التعامل معها من الجنود الإسرائيليين، وظروف الاحتجاز".

وكانت أعلنت "اللجنة الدولية لكسر الحصار" عن غزة، أمس، الاثنين، أن إسرائيل تواصل اعتقال 20 ناشطاً، كانوا على متن قارب تضامني حاول الوصول إلى القطاع لكسر حصاره أول أمس، قبل أن يتم اعتراضه بالقوة.

واعترضت قوات البحرية الإسرائيلية قارب (العودة) أول أمس ومنعته من الوصول إلى قطاع غزة، أثناء إبحاره في المياه الدولية، واعتقلت المتضامنين على متنه وهم من جنسيات مختلفة.

وكان على متن القارب 36 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من نحو 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي، بحسب مصادر فلسطينية.

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