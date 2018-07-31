رئيس الطيران المدني الماليزي يستقيل بعد أربع سنوات من اختفاء طائرة (MH370)

رام الله - دنيا الوطنبعد يوم من إصدار التقرير الخاص بتحقيقات لجنة السلامة المتعلقة بلغز اختفاء طائرة الركاب الماليزية، رقم ("MH370)، أعلن رئيس الطيران المدني الماليزي، داتو سري عبد الرحمن، استقالته من منصبه، الثلاثاء.ووفقاً لتصريحات رئيس الطيران، الثلاثاء، لم يرجح التقرير الذي أصدرته السلطات الماليزية، أن الحادثة كانت ناتجة عن خطأ من قسم الطيران المدني، إلا أنه أوضح بالمقابل وجود بعض الأدلة الواضحة المتعلقة بعدم التزام مركز الحركة الجوية في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، ببعض الإجراءات الخاصة بالعمليات المتعلقة بحركة الطيران المدني، بحسب ما جاء على موقع (بي بي سي).وأشار عبد الرحمن إلى أنه "حاول جاهداً تقديم المساعدة في عملية البحث عن الطائرة"، كما عبر عن تصميمه على إيجاد "الإجابات اللازمة عن سبب حدوث هذه المأساة، لرد الدين لعائلات وأحباء المفقودين".وعبر رئيس الطيران عن حزنه للمغادرة في ظل هذه الظروف، كما استذكر فخره في العمل للشركة قائلاً: "عملي في هذا المجال لأكر من 40 عاماً كان فخراً كبيراً لي، وأعتذر عن عدم تمكني من إكمال فترة منصبي".وحول تفاصيل القضية، أقر محققون، الاثنين الماضي، بالفشل في التوصل إلى سبب الحادث وغياب أي دليل واضح على مصير الطائرة، لكنهم أكدوا أنه لا يمكن اعتبار ذلك نهاية الأمر في رحلة البحث عن الطائرة التي اختفت في 8 آذار/ مارس من عام 2014، وعلى متنها 239 شخصاً، خلال رحلتها من كوالالمبور إلى العاصمة الصينية، بكين.