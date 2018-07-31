إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين خلف السواتر الترابية، شرق مدينة غزة.وقد أطلق جنود الاحتلال المتواجدين على مقربة من السياج الحدودي في منطقة موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ويتعمد جيش الاحتلال بشكل يومي إطلاق النار على المواطنين، الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.