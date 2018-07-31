شؤون فلسطينية

برئاسة العاروري.. وفد حركة حماس بالخارج يصل القاهرة

برئاسة العاروري.. وفد حركة حماس بالخارج يصل القاهرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الخارج برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للتشاور مع المسؤولين المصريين حول عدة قضايا.

وكان وفد الحركة في قطاع غزة مكون من خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي، قد غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

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