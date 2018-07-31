الاحتلال يعتقل شابين من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: سائد عبيد، وصبيح نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، وحولتهما إلى أحد مراكز التحقيق في القدس.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: سائد عبيد، وصبيح نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، وحولتهما إلى أحد مراكز التحقيق في القدس.
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