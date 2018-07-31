الاحتلال يعتقل شابين من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: سائد عبيد، وصبيح نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، وحولتهما إلى أحد مراكز التحقيق في القدس.