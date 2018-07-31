شؤون فلسطينية

غدا.. "العليا الإسرائيلية" تنظر في التماس وقف هدم "الخان الأحمر"

غدا.. "العليا الإسرائيلية" تنظر في التماس وقف هدم "الخان الأحمر"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تنظر محكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس.

وقال عبد الله أبو رحمة  منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر": "من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم غد، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس، بحسب ما جاء على موقع (وفا).

وأضاف: "إن الجلسة ستكون للاستماع فقط، لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ قرارات سواء ايجابية أو سلبية بشأن قضية قرية الخان الأحمر".

وكانت حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت أبناء شعبنا بكل أطيافه للتواجد منذ الليلة في القرية المهددة بالهدم بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.

وأكد أبو رحمة أن احتشاد المواطنين في القرية للدفاع عنها يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال إلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها.

وأشار إلى أن يوم غد يصادف مرور 44 يوما على صمود أهالي الخان الأحمر ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال بصدورهم العارية.

وكان عدد من أعضاء "الكنيست" الاسرائيلية قد وقعوا رسالة طالبوا فيها "العليا" بعدم التجاوب مع مطالب الفلسطينيين، معتبرين التجاوب استسلام.

وكان محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة العليا، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.

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