وزير إسرائيلي: نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

رام الله - دنيا الوطنقال يوفال شتاينتس وزير الطاقة الاسرائيلي، أحد أعضاء الكابنيت الأمني: "وفقا لتقديراتي، فنحن في طريقنا لتحقيق تسوية طويلة المدى مع حركة حماس، وذلك بالتعاون مع جمهورية مصر والأمم المتحدة وإسرائيل"، بحسبما جاء على موقع (روتر) الإسرائيلي.ونشر شتاينتس تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تطرق فيها إلى الوضع في قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع (عكا).يشار إلى أن جمهورية مصر العربية قد بذلت جهودا للتهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي عقب التصعيد الاخير الذي شهده قطاع غزة.