وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.. اصابة مواطن في جريمة طعن بمدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
واضاف ارزيقات: "بإجراءات البحث من قبل ادارة المباحث العامة وبالفحص الطبي، تبين ان الشاب تعرض للطعن وليس لاطلاق نار وما زالت التحقيقات جارية".
أصيب مواطن بجروح، بعد تعرضه لحادثة طعن من قبل عدة اشخاص في مدينة الخليل، وتبع ذلك اطلاق نار في الهواء أثناء وبعد جريمة الطعن.
وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بأن غرفة عمليات الخليل، تلقت بلاغا يفيد باطلاق النار تجاه محل تجاري واصابة شخص داخل المحل وتم نقل المصاب للمشفى لتلقي العلاج ووصفت اصابته ما بين المتوسطة والخطيرة ولكنها مستقرة .
واضاف ارزيقات: "بإجراءات البحث من قبل ادارة المباحث العامة وبالفحص الطبي، تبين ان الشاب تعرض للطعن وليس لاطلاق نار وما زالت التحقيقات جارية".
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