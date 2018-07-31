طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للمسافرين المتبقيين من الحافلة السابعة المرجعين من عمل اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى الحافلتين الثامنة والتاسعة، من كشف (7/25).ونوهت إلى أن المسافرين المسجلة أسماءهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السابعة صباحًا، في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.كما وأشارت إلى ضرورة إحضار التوكيل الرسمي "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقون مع أمهاتهم، من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.