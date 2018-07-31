حركة فتح تدعو جماهير شعبنا للتواجد الليلة وغداً في الخان الأحمر

دعت حركة فتح جماهير شعبنا الفلسطيني الى التواجد الدائم والمكثف هذه الليلة والأيام القادمة في الخان الأحمر، وذلك تحسباً لأي قرارات ممكنة من قبل محكمة الاحتلال وسلطاته.





وأكدت الحركة في بيانها الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية وعلى لسان متحدثها أسامة القواسمي، بأن الشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة في المقاومة الشعبية في القدس والخان الأحمر وكفر قدوم والنبي صالح وغزة وغيرها من مواقع التماس، والتي أثبتت نجاعتها وفعاليتها أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية، داعياً بدوره شعبنا الى أوسع مشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية.







وختم بالقول إن فشل مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وعلى بوابات المسجد الأقصى، هو فشل لمخططاته التوسعية في القدس، وإيقافاً لمشروعه التوسعي المتعلق بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال. مؤكداً أن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن