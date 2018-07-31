محمد بن راشد يُمهل مدراء خمس شركات ستة أشهر لإسعاد موظفيهم

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزارء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إن رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين، وأن رأس مال الحكومة الأغلى هم موظفوها، مشيراً إلى أن تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية والتي اطلع عليها تصل نسبة رضا الموظفين في بعضها إلى 93%.



ونشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اطلعت على تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية، تصل نسبة الرضا في بعض الجهات إلى 93%".





وأضاف: "لدينا خمس جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60% ! هذه النسب غير مقبولة، رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين، ستة أشهر مهلة نعطيها لمديري هذه الجهات لتغيير بيئة العمل، رأس مال الحكومة الأغلى هم موظفوها".

وأمهل الشيخ محمد بن راشد مديري خمس جهات حكومية اتحادية تقل فيها نسبة رضا الموظفين عن 60% مدة 6 أشهر لتغيير بيئة العمل واصفاً هذه النسبة بأنها "غير مقبولة"، وفق ما أوردت (العربية).