دولي

الكشف عن دبابة إسرائيلية سرية بالخطأ.. وهذه إخفاقات جيش الاحتلال

الكشف عن دبابة إسرائيلية سرية بالخطأ.. وهذه إخفاقات جيش الاحتلال
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (بازام) الإسرائيلي، عن سلسلة من إخفاقات الجيش الإسرائيلي في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك الصور العسكرية التي يلتقها جنود وضباط الجيش الاسرائيلي ومن ثم ينشرونها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وحسب الموقع، فإن من بين تلك الإخفاقات التي كشف عنها الموقع، قيام جندي في أحد ألوية المدرعات بالجيش الاسرائيلي بالتقاط صورة لدبابة خاصة وسٍرية وهي متموضعة في أحد الكمائن في هضبة الجولان، حيث يدور الحديث عن دبابة سٍرية لم يكشف عنها الجيش الاسرائيلي حتى الآن.

وأوضح ضابط رفيع بأن صورة الدبابة التي نشرها الجندي على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكشف أمام الجهات المعادية معلومات سرية واستخبارية عن المنظومات القتالية الجديدة التي يتسلح بها الجيش الاسرائيلي الأمر الذي قد يضر بعنصر المفاجأة في المعارك المقبلة.

وتحدث ضابط رفيع في سلاح المدرعات ظهرت صورته بجانب صورة الدبابة التي نشرها الجندي، قائلاً: "هذه أمر فظيع، ومشابه لأعمال التجسس، وأن الجندي الذي قام بذلك ساعد الأعداء في الحصول على معلومات استخبارية وأمنية سيستخدمونها في حربهم ضد إسرائيل".

ومن بين هذه الإخفاقات التي كشف عنها الموقع الإسرائيلي، قيام أحد جنود سلاح الجو الاسرائيلي بتصوير طائرة من نوع أدير إف 35 وهي مستقرة في قاعدة نفاتيم الجوية في الجنوب، وذلك بالرغم من وجود تعليمات واضحة بحظر تصوير الطائرة.

يشار إلى أن طائرة (اف 35) التي قام الجندي بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كان تحمل صواريخ وذخائر سرية، كما أظهرت الصورة شخص أجنبي كان يقف بجوار الطائرة.

ومن جانبه فقد أوضحت مصادر رفيعة في سلاح الجو الاسرائيلي بأن الحديث يدور عن صورة حساسة للغاية، موضحين بأنه تم سحب الصورة من الانترنت إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجهات المعادية قد سحبت هذه الصور وحصلت على المعلومات السرية التي كشفتها تلك الصور.

أما الحدث الثالث الذي كشفه موقع (بازام) فهو قيام جندي من سفن الصواريخ التابعة لسلاح البحرية الاسرائيلي بتصوير مركز المعلومات الحربية في إحدى سفن الصواريخ، حيث يعتبر ذلك المركز بمثابة قلب السفينة.

أخبار ذات صلة

شاهد: وزير إسرائيلي يؤدي رقصة (كيكي).. وسخرية عارمة من الإسرائيليين

شاهد: وزير إسرائيلي يؤدي رقصة (كيكي).. وسخرية عارمة من الإسرائيليين

بعد 4 سنوات.. سر صادم ومخيف يكشفه المحققون عن اختفاء الطائرة الماليزية

بعد 4 سنوات.. سر صادم ومخيف يكشفه المحققون عن اختفاء الطائرة الماليزية

الجيش الإسرائيلي يُوصي بإقامة منصة للغاز قبالة شواطئ حيفا

الجيش الإسرائيلي يُوصي بإقامة منصة للغاز قبالة شواطئ حيفا

نقيب درزي يدعو إلى وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي

نقيب درزي يدعو إلى وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي

إيران تَردُّ على عرض ترامب: هذه شروطنا للتفاوض معكم

إيران تَردُّ على عرض ترامب: هذه شروطنا للتفاوض معكم

ماذا يمثل أمن إسرائيل بالنسبة لروسيا؟

ماذا يمثل أمن إسرائيل بالنسبة لروسيا؟

كوريا الشمالية تُطور صواريخ باليستية تصل أميركا

كوريا الشمالية تُطور صواريخ باليستية تصل أميركا

ترامب: مستعد للقاء القادة الايرانيين &#34;في اي وقت يريدون&#34;

ترامب: مستعد للقاء القادة الايرانيين "في اي وقت يريدون"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

منوعات

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

عادل إمام يرفض منحه جائزة &#34;فاتن حمامة&#34; لأنه &#34;أكبر قيمة منها&#34;

عادل إمام يرفض منحه جائزة "فاتن حمامة" لأنه "أكبر قيمة منها"

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

عربي

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل