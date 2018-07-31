الكشف عن دبابة إسرائيلية سرية بالخطأ.. وهذه إخفاقات جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (بازام) الإسرائيلي، عن سلسلة من إخفاقات الجيش الإسرائيلي في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك الصور العسكرية التي يلتقها جنود وضباط الجيش الاسرائيلي ومن ثم ينشرونها على صفحات التواصل الاجتماعي.وحسب الموقع، فإن من بين تلك الإخفاقات التي كشف عنها الموقع، قيام جندي في أحد ألوية المدرعات بالجيش الاسرائيلي بالتقاط صورة لدبابة خاصة وسٍرية وهي متموضعة في أحد الكمائن في هضبة الجولان، حيث يدور الحديث عن دبابة سٍرية لم يكشف عنها الجيش الاسرائيلي حتى الآن.وأوضح ضابط رفيع بأن صورة الدبابة التي نشرها الجندي على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكشف أمام الجهات المعادية معلومات سرية واستخبارية عن المنظومات القتالية الجديدة التي يتسلح بها الجيش الاسرائيلي الأمر الذي قد يضر بعنصر المفاجأة في المعارك المقبلة.وتحدث ضابط رفيع في سلاح المدرعات ظهرت صورته بجانب صورة الدبابة التي نشرها الجندي، قائلاً: "هذه أمر فظيع، ومشابه لأعمال التجسس، وأن الجندي الذي قام بذلك ساعد الأعداء في الحصول على معلومات استخبارية وأمنية سيستخدمونها في حربهم ضد إسرائيل".ومن بين هذه الإخفاقات التي كشف عنها الموقع الإسرائيلي، قيام أحد جنود سلاح الجو الاسرائيلي بتصوير طائرة من نوع أدير إف 35 وهي مستقرة في قاعدة نفاتيم الجوية في الجنوب، وذلك بالرغم من وجود تعليمات واضحة بحظر تصوير الطائرة.يشار إلى أن طائرة (اف 35) التي قام الجندي بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كان تحمل صواريخ وذخائر سرية، كما أظهرت الصورة شخص أجنبي كان يقف بجوار الطائرة.ومن جانبه فقد أوضحت مصادر رفيعة في سلاح الجو الاسرائيلي بأن الحديث يدور عن صورة حساسة للغاية، موضحين بأنه تم سحب الصورة من الانترنت إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجهات المعادية قد سحبت هذه الصور وحصلت على المعلومات السرية التي كشفتها تلك الصور.أما الحدث الثالث الذي كشفه موقع (بازام) فهو قيام جندي من سفن الصواريخ التابعة لسلاح البحرية الاسرائيلي بتصوير مركز المعلومات الحربية في إحدى سفن الصواريخ، حيث يعتبر ذلك المركز بمثابة قلب السفينة.