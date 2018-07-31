لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت لجنة الانتخابات المركزية، بقرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات في تسع عشرة هيئة محلية، تم حلها على إثر استقالة أغلبية أعضائها، والمجالس التي تم فك الدمج فيها.
رحبت لجنة الانتخابات المركزية، بقرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات في تسع عشرة هيئة محلية، تم حلها على إثر استقالة أغلبية أعضائها، والمجالس التي تم فك الدمج فيها.
وأعربت اللجنة عن استعدادها لتنفيذ هذه الانتخابات في هذه الهيئات وفي الموعد المقرر 22/9/2018 وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
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