لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية





وأعربت اللجنة عن استعدادها لتنفيذ هذه الانتخابات في هذه الهيئات وفي الموعد المقرر 22/9/2018 وفقاً لقرار مجلس الوزراء.













رام الله - دنيا الوطنرحبت لجنة الانتخابات المركزية، بقرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات في تسع عشرة هيئة محلية، تم حلها على إثر استقالة أغلبية أعضائها، والمجالس التي تم فك الدمج فيها.