بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

بدأت بلدية رام الله، في إنشاء حديقة رام الله العامة في منطقة الجهير، وهي عبارة عن حرش عام مليء بالأشجار الحرجية كالصنوبر والسرو والأشجار التاريخية المرتبطة بمدينة رام الله، كأشجار البطم والسنديان والبلوط البري والساريس والزعرور، وستتضمن حديقة للطيور، وزاوية المغتربين، إضافة إلى المرافق الخدماتية للحديقة كفتيريا، ووحدات صحية، ومواقف السيارات.





ويأتي إنشاء هذه الحديقة في إطار رؤية بلدية رام الله لزيادة المساحات الخضراء في المدينة، لتشكل متنفساً للعائلات لقضاء أوقاتهم، في أماكن ترفيهية مخصصة لهذا الغرض، حيث خصصت بلدية رام الله أرضاً بمساحة 24000 متر مربع؛ لتكون حديقة عامة، وتم إطلاق اسم حديقة رام الله عليها، وسيكون العمل في الحديقة على مرحلتين، وجاري العمل في المرحلة الأولى من الحديقة، ومساحتها 10000 متر مربع.

رام الله - دنيا الوطن