الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

استكملت الجامعة الإسلامية بغزة في اليوم السادس من احتفالات تخرج الفوج السابع والثلاثين "أفواج الحرية" بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية في تخصصي اللغة الإنجليزية وتعليم العلوم، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك- نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد سليمان أبو شقير- عميد كلية التربية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التربية، وعدد من الموجهين والتربويين ومدراء المدارس، والخريجون، والخريجات، وذووهم.





الارتقاء بالأداء المهني





وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التربية، أوضح الأستاذ الدكتور فرحات أن الجامعة الإسلامية تعد جزء من فلسطين وجزء من شعب فلسطين الصابر المصابر، مشيراً إلى أن الجامعة اليوم وهي تدخل عامها الأربعين قد اشتد عودها وتفرعت أغصانها، ومازالت وستبقى تؤتي ثمارها في كل حين، وتابع الأستاذ الدكتور فرحات حديثه قائلاً :"اليوم نخرج الفوج السابع والثلاثين، وأنا متأكد أن بعضاً من آبائكم أو أمهاتكم، وربما أجدادكم قد وقفوا على مثل هذه المنصة وتخرجوا من هذه الجامعة".





ولفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن كلية التربية تعد من كبرى الكليات في الجامعة وتضم العدد الأكبر من طلبتها، وتمنح درجة البكالوريوس في (14) برنامجاً نوعياً، و(4) برامج في الماجستير بأفرع مختلفة، ونوه إلى أن الجامعة افتتحت برنامج الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس بالجامعة مطلع العام الدراسي 2017/2018م ويعد الأول على مستوى الجامعات الفلسطينية.

حيّا الأستاذ الدكتور فرحات روح الفريق التي يعمل بها الطاقم الأكاديمي والإداري بكلية التربية، وقدر لهم جهودهم وحرصهم على الارتقاء بالأداء المهني والقيمي للطالب المعلم في كافة الجوانب المهارية والحياتية والمعرفية.

كلمة الخريجات





بدورها، شكرت الخريجة مرام فتحي أبو شمالة –في الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجات كلية التربية- كلية التربية بالجامعة الإسلامية على اهتمامها بالجانب التطبيقي بالتوازي مع الجانب النظري، وحرصها على دمج الطلبة في بيئة تحاكي بيئة العمل التربوي خلال مرحلة التعليم الجامعي، وعبرت الخريجة أبو شمالة عن اعتزازها وفخرها بالوقوف على منصة تخريج الجامعة الإسلامية، وأوصت زميلاتها بالحفاظ على أمانة العلم والعمل بمقتضاه بما يسهم في تعزيز مستواهم العلمي والمهني من جانب، ويساعد في تطوير العمل المؤسساتي والمجتمعي من جانب أخر.





بروتوكول التخرج





وقد طلب الأستاذ الدكتور أبو شقير من نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.





فيما يلي أسماء خريجات كلية التربية في تخصصي اللغة الإنجليزية وتعليم العلوم:





قسم تعليم العلوم





اسراء صبحي حسين البابلي، اسراء محمد اسماعيل جبر، اسماء عماد جميل عبيد، الاء أحمد ايوب عياد، الاء نبيل علي عياش، اماني سامي عبدالله قاسم، امنه عماد الدين حمدي امدوخ، ايه ابراهيم عودة الحميدي، حنين موسى سليم ابو حيدر، حنين نظمي علي ابو خبيزه، خولة عامر هاشم دبو، دعاء حسين محمود ابو بكره، رجاء عثمان محمد السرحي، رفقه موسى محمد شفيق صوان، روان سهيل اسماعيل العطار، سعاد فؤاد حسن جنيد، سميه حسام عوض الرفاعي، شيرين ابراهيم عيد ابو زور، صابرين يوسف سليمان الجلاوي، صفاء محمد حسين صبيح، ضحى فؤاد ابراهيم النجار، فاطمه ناصر سلامه الحشاش، فداء سعيد صالح نبهان، منار عبد الوهاب ناصر حرارة، منى مجدي محمد ابو عوده، نسرين عوني علي ابو نصير، نهال أحمد سالم داود، نورالهدى سمير اسماعيل الدرهلي، نورهان حسن حافظ شملخ، هديل فوزي محمد القفيدي، وئام صالح حسين زعنونه، وفاء حسن ابراهيم الجدبه.





قسم تعليم اللغة الإنجليزية





ابرار صالح حسن ريان، اسراء السيد اسماعيل ابو سخيل، اسراء زكريا هود صقر، اسراء عبد السلام عبد الغني الهمص، اسلام حيدر محمد حسونة، اسلام هشام محمود الاشقر، اسلام يوسف محمود عبد الهادي، اسماء حسين عدنان عبدالهادي، اسماء رفيق شريف كحيل، اسماء عيد عبد القادر صباح، اسماء مازن أحمد ابو كميل، الاء سامي السيد سلوت، الاء ساهر زويد شعبان، الاء عبد الكريم اسعد ابو عماره، الاء علاء محمد الحاج، الاء فايز محمود الحرازين، اماني غسان مرتضي الزهري، امل محمد ابراهيم ابو دقه، امل محمد جميل الاغا، امل نجيب محمد علوش، امنيه عبد الحميد محمد ابو حصيره، انسام سعيد أحمد السرحي، انسام محمد محمود الخطيب، ايات خالد سلمان الشواف، ايمان حامد محمود رمضان، ايمان سلامه محمد الهمص، ايمان وائل سليم عبد اللطيف، ايه جواد سليمان القايض، ايه زهير حسن فروانة، بسمه فايز ابراهيم حسونة، بسمه محمود اسماعيل فرحات، تسنيم سمير حسن المغير، تغريد يحيى حسن ابو عوده، تهاني تيسير شكري عابد، حنان عفيف كامل شعبان، حنان منذر طالب الحصري، حنان هشام أحمد مغاري، حنين محمد صالح عياد، خلود ابراهيم محمود قنديل، خلود فتحي محمود سرحان، دعاء جمال هاشم الجيار، دعاء ناهض العبد ابو حطب، دلال هاني محمد احسان ابو العون، دينا جهاد موسى لبد، دينا عبد السلام حماد ابو حامده، دينا علاء محمد الحلو، راويه كامل محمد ابو عزب، ربا خالد محمد غباين، رجاء علي محمد عوض، رحمه سليمان عودة الله ابو حيش، رزان سمير سعيد اللقطه، رزان عصام حسن ابو ضاحي، رشا جمال أحمد بدران، رغد غازي حامد الفرا، رنا ناصر شعبان العيله، روان بشير رشدي وشاح، روان خالد علي الخليلي، روان محمد جبر يونس، روند عمران عبد الرحمن ادريس، ريم محمد الدوش منصور، زينب حسين دواد المصري، ساره ابراهيم عبد الرزاق حبيب، ساره جمال حسن طهراوي، ساميه صدقي محمد الكتوت، سجود عبدالله عبد ابوسمعان، سلمى محمد كريم الفرا، سماح فوزي صادق ضاهر، سمر عدلي محمد غزال، سمر نبهان سليم عبد اللطيف، سميره باسم رزق ابو شكيان، سميه عمر سلمان قدوم، سميه محمد صبحي نبهان، سناء محمود رباح المدهون، سندس ابراهيم محمد العثامنه، سندس رشاد سعيد السوافيري، سها احسان عبد العزيز العفيفي، سهام اسماعيل عبدالله ابو مزيد، سوزان جهاد محمد العلول، صباح نعيم محمد المملوك، صفاء رباح درويش زقوت، صفاء محمد عبد العزيز الطرشاوي، عبير جبر عبد العزيز درويش، علا خالد كامل الشكري، علا محمود اسعد الدده، عيون خالد درويش عاشور، غاليه عاطف أحمد سعدالله، فاطمة إبراهيم خليل أبو نقيرة، فاطمه ماهر خالد العكه، فاطمه يعقوب داود النجار، فتحيه رفيق محمد الدالي، فريال علي حسين الترك، مرام فتحي فضل ابو شماله، مروى علي بشير ابهار، مريم اسامه مصطفى الزناتي، مريم سمير عبدالله حجاج، مريم صبح حسن السيد، منار عطا محمد غنيم، مها سعيد سلامه ابو اسد، مها نبيل خالد ابو علي، مي حسام حسيب الكردي، ميار سهيل محمد ابو عيدة، ميرفت صلاح حسن رفيع، ميساء محمد فهمي ابومرق، ناديه محمد جمعه أبوالروس، نبال اسماعيل محمد عابد، نجلاء نبيل صالح ابو جادالله، نجود رأفت محمد جمعه، نداء حماد أحمد عياد، نداء عبد الفتاح نبيه اليازجي، نرمين نزار أحمد ابو القمبز، نرمين هاني ابراهيم الفليت، نسرين محمد سعيد شبير، نعمه أحمد محمد الشواف، نفين جمال رمضان السوسي، نور الهدى فتحي عبد العزيز جاد الله، نور جهاد رشاد السعدي، نور شعيب احمد الحداد، نور عدنان عبدالله حمدان، نورا أيمن عودة سلمي، نيفين جمال خليل محيسن، هالة عامر ديب عبد الحليم، هبة الله سليم سلمان دادر، هبه جمال محمد ابو ريا، هبه حسام بشير مهدي، هبه رجب محيسن محيسن، هدى عبد اللطيف خليل السوسي، هدى وجيه رمضان المتربيعي، هديل اياد جميل المقادمه، هديل عادل عبدالله الحويحي، هلا محمود جميل الاغا، هيا يحيى محمد اللوح، وداد هاني سعيد مرتجى، وسيمه سليم محمد ابو عريبان، وفاء عادل أحمد حمدان، وفاء كمال قاسم الجعيثني، ولاء ابراهيم عبد بحر، ولاء جميل سعيد قشطة، ولاء رائد عبد الرحمن عز الدين، ولاء زياد سعيد عسليه، ولاء يحيى محمد صيام.

رام الله - دنيا الوطن