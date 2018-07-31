نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

تضم جامعة النجاح الوطنية أكثر من 20000 ألف طالبٍ وطالبةٍ ملتحقين ببرامجها الأكاديمية المتنوعة وموزعين على مواقعها الجامعية المختلفة في نابلس وطولكرم. وتتبنى جامعة النجاح الوطنية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الطبقات الاجتماعية، فقد حرصت الجامعة على تقديم كل المساعدة الممكنة لأبنائها الطلبة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية التي لطالما كانت من أهم أولوياتها.





وانطلاقاً من هذه المسؤولية حرصت الجامعة سنوياً على تقديم مجموعة من المنح للطلبة المتفوقين والذين يعانون من ظروف مادية صعبة، بالإضافة إلى منح أسر شهداء الوطن.





وسجل العام الأكاديمي 2017 – 2018 حصول قرابة 37% من طلبة الجامعة على منح أو قروض من خلال الجامعة أو من خلال مؤسسات تربطها إتفاقيات وعلاقات تعاون مع الجامعة.





وقد بلغت قيمة المنح التي قدمتها الجامعة لطلبتها قرابة ال5 ملايين دولار امريكي.





أما على مستوى القروض، فقد قدّمت الجامعة خلال العام الأكاديمي 2600 قرضاً، حيث حصل قرابة ال14% من طلبة الجامعة على قروض دراسية، وهي قروض يقدّمها صندوق الإقراض التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، ويتم تقديمها من خلال الجامعة.





ومن خلال الأرقام المعروضة يتبين أن مانسبته 49% أي (قرابة نصف طلبة الجامعة) استفادوا خلال العام الأكاديمي من منح أو قروض قدّمتها لهم جامعتهم.





وتوزعت تلك المنح على برامج البكالوريوس والدراسات العليا، فعلى مستوى البكالوريوس تقدّم الجامعة مجموعة من المنح وهي: منحة أبناء العاملين التي تغطي نسبة 100% لأبناء العاملين منذ دخولهم الجامعة، ومنحة التفوق التي تغطي من 33%-50% من قسط الطالب المتفوق بعد السنة الأولى، ومنحة أبناء وأخوة الشهداء والتي تغطي نسبة 100% من قسط أبناء الشهداء منذ لحظة دخولهم الجامعة و40% من قسط أخوة الشهداء ابتداءً من الفصل الثاني للطالب أو الطالبة، ومنحة العشرة الأوائل التي تغطي نسبة 100% من قسط أعلى معدل ثانوية عامّة في كل كلية ومنذ التحاق الطالب أو الطالبة، بالإضافة إلى منحة أساليب التدريس ومنحة الزيتونة.





كما تقدّم الجامعة أيضاً مجموعة من المنح لطلبة الدراسات العليا وهي: منحة المعهد الوطني للبحوث، ومنحة التربية والتعليم، ومنحة المواصفات والمقاييس، ومنحة ماجستير التدريس، ومنحة إدارة مخاطر الكوارث، ومنحة نوراند حجة، ومنحة ERASMUS +.





رام الله - دنيا الوطن