ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في مقر وزارة الداخلية الأردنية، اليوم، الثلاثاء، بكل من الدكتور سمير المبيضين، وزير الداخلية الأردني، والشيخ عبد الناصر أبو البصل، وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية، حيث جرى خلال اللقاء البحث في الترتيبات المتعلقة بسفر حجاج فلسطين لهذا الموسم.وقدم ادعيس الشكر والعرفان إلى الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً، باسم القيادة الفلسطينية على الجهود والتسهيلات التي تقدمها كافة الوزارات والأجهزة المدنية والأمنية لحجاج بيت الله الحرام، عبر معبر الكرامة- جسر الملك حسين، بشكل خاص، ولأبناء شعبنا الفلسطيني، الذين يتنقلون يومياً عبر الجسور بشكل عام، مؤكداً على الدور الأردني المهم، والمواقف الداعمة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وحكومة المملكة إلى جانب القيادة الفلسطينية، ودعم مواقف الرئيس محمود عباس في مختلف المحافل العربية والدولية وعلى كافة الصعد.وكما أكد على عمق العلاقات الأخوية ما بين الشعبين الشقيقين والتقدير الكامل من طرف الحكومة الفسطينية لكافة الجهات التي تعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج في مختلف محطات سفرهم وتنقلهم عبر الأراضي الأردنية، خاصة في مدينة الحجاج (غور نمرين) وعلى الحدود الأردنية السعودية في منفذ المدورة/ حالة عمار، وشكر الأجهزة الأمنية والأمن العام العامل في الجسور ومنافذ الحدود.وقدم ادعيس شرحاً عن كافة الترتيبات المتعلقة بمواعيد سفر الحجاج، وأعداد الحافلات والخطط الموضوعة من قبل الوزارة، للإشراف على سفر الحافلات ومواعيد سفرها.بدوره، أكد وزير الداخلية أهمية العلاقة ما بين الشعبين والتوجيهات الملكية السامية إلى كافة الوزارات والأجهزة العاملة بضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني وحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وكذلك التوجيهات بالاستمرار بإعفاء حجاج دولة فلسطين من الرسوم والضرائب المتعلقة بدخول الحجاج، ورسوم المغادرة، سواء في جسر الملك حسين، أو حدود المدورة، وكذلك تجهيز مدينة الحجاج في غور نمرين بكافة وسائل الراحة وتوفير الكوادر الفنية المشرفة على تنظيم دخول الحجاج.وأبدى استعداده الكامل وطاقم وزارة الداخلية للتعامل مع أي مستجدات من خلال توجيه كافة الإدارات المعنية لتقديم كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل مرور الحافلات عبر منافذ الحدود.من جهته، أكد أبو البصل، حرص وزارته على تقديم التسهيلات وسبل الراحة للحجاج أثناء وجودهم في مدينة الحجاج الأردنية التابعة لوزارة الأوقاف في غور نمرين، وكذلك في كافة الاستراحات حتى مغادرتهم الأراضي الأردنية، موضحاً قيام وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية في الداخلية والأمن العام ووضع الخطط والأجندة التي تؤمن سهولة مرور الحجاج في رحلة العودة، بعد انتهاء موسم الحج، بما يضمن الراحة لهم، كذلك قيام وزارته بتجهيز مدينة الحجاج في غور نمرين بكافة الاحتياجات اللوجستية والخدمات المطلوبة.وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار والتنسيق بين الجانبين لتأمين مرور الحجاج، وحضر اللقاء أمين عام وزارة الداخلية، الدكتور رائد العدوان، والأمين العام المساعد في وزارة الأوقاف، مجدي البطوش، وعدد من المحافظين ومدراء وممثلي الأجهزة الأمنية والمدنية ذات العلاقة، وكذلك وكيل وزارة الأوقاف، الأستاذ حسام أبو الرب، وسكرتير أول في سفارة دولة فلسطين في عمان بسام حجاوي، ومدير عام الحج، الشيخ سليم الأشقر، وأديب أبو خليل، مدير عام ارتباط المعابر، ونقيب شركات الحج والعمرة عبد أبو خلف.