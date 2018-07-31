صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

أكد مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الرعاية الأولية أ. محمد أبو سمعان، أن العيادات المركزية في مناطق رفح وخانيونس ودير البلح وغزة وجباليا، شارفت على الانتهاء من تطعيم الحجاج، مشيراً إلى أن إجراءات التطعيم بدأت منذ بداية الأسبوع، وستستمر حتى نهايته، وقد تم تطعيم أكثر من 75% من الحجاج حتى اللحظة.





وأشار أبو سمعان إلى أن 3229 حاجاً لهذا الموسم، تم توزيعهم على العيادات المركزية، حسب مناطق سكناهم، كما تمّ تخصيص عيادتين في منطقة غزة، نظراً للعد الكبير من الحجاج فيها، منوهاً إلى أنه تم التعميم على الحجاج بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بالتوجه إلى هذه العيادات لتلقي التطعيم.





وعن الإجراءات الطبية التي اتخذتها الوزارة، أشار أبو سمعان، إلى أن الوزارة، أصدرت للحجاج ما يسمى بـ (الشهادة الدولية للتطعيم) والتي يتم منحها للمسافرين كشهادة على خلوهم من الأمراض وتلقيهم للتطعيمات، كما سيتم إعطاء حاج تقرير للحالة الصحية له يصف وضعه الصحي، وما يعانيه من أمراض والأدوية التي يتناولها، ليسهل على البعثة الطبية التعامل مع أي عارض صحي لأي حاج.





وأكد أبو سمعان، أن الطواقم الطبية بذلت كل جهودها لتسيير عملية التطعيم بشكل سريع ومريح لكافة الحجاج، وتم دعم العيادات بكافة المهمات الطبية واللوجستيات اللازمة، كما يتم التواصل المباشر مع هذه العيادات على المستويين الفني والإداري للتأكد من سير العملية بشكل جيد.





ونوّه أبو سمعان إلى أن فريقاً من التثقيف الصحي مكون من 5 مثقفين، سيرافق الحجاج في المعبر الفلسطيني، وداخل الحافلات؛ لتوعيتهم بكيفية المحافظة على صحتهم خلال فترة الحج، وأهم الإرشادات التي عليهم اتباعها، كما سيتم توزيع منشورات صحية عليهم.

رام الله - دنيا الوطن