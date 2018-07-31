شؤون فلسطينية

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
ناقش مجلس جامعة الأزهر- غزة، في جلسته الدورية صبيحة اليوم الخطوات التطويرية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وآليات تنفيذها، والاستعدادات لانطلاق العام الجامعي الجديد 2018/2019.

وافتتح الأستاذ الدكتور هاني نجم، رئيس الجامعة الجلسة، بالدعوة للوقوف دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والجامعة، الذين سطروا آيات من النضال والصمود من أجل الحرية والكرامة.

وكرر الأستاذ الدكتور نجم في مستهل الجلسة،  شكره لمجلس الجامعة السابق لجهوده المخلصة، حاثاً أعضاء مجلس الجامعة الجديد على المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الجامعة الرامية إلى تعليم جامعي عالي الجودة؛ وخدمة المجتمع؛ والارتقاء بالبحث العلمي ومخرجاته بما يخدم الوطن.

كما شدد على ضرورة الارتقاء بالخدمات الجامعية المقدمة للطلبة؛ معتبراً أن المباني التي تم إنشاؤها في الحرم الجامعي الجديد، ستوفر مناخاً تعليمياً راقياً لطلبتنا الأعزاء.

ودعا أعضاء مجلس الجامعة للمزيد من الجهد والتطوير لتحقيق مزيد من الرفعة للجامعة في ظل التطور التقني والمفاهيم الحديثة المتعلقة بالجودة الشاملة والاستدامة.

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