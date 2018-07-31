شؤون فلسطينية

قصور في مفهوم "الطب البيطري" بفلسطين يُنذر بكارثة.. 10 أطباء فقط في غزة

قصور في مفهوم "الطب البيطري" بفلسطين يُنذر بكارثة.. 10 أطباء فقط في غزة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
الكثير من الناس يعتقدون بحسب نظرتهم النمطية، أن الطبيب البيطري هو رجل يجري في الحقول خلف الحيوانات لعلاجها، لكنهم لا يعلمون أن الطبيب البيطري يساعدهم ويحميهم من أكثر من 100 مرض حيواني، قد تنتقل من الحيوان للإنسان، هذا عدا عن عمله في العيادات البيطرية والرقابة الغذائية في وزارتي الصحة والزراعة، والعمل في شركات الأدوية والصيدليات البيطرية والبشرية، وفي مجال الطب الشرعي، ومزارع الدواجن والأسماك واللحوم ومراكز الأبحاث والمختبرات.

تَعرُّفنا على أهمية الطبيب البيطري في حياتنا، ودخوله في كافة مناحي الحياة، وأهمها الطعام الحيواني، الذي يتناوله الإنسان، يدفعنا للنظر بمنتهى الخطورة لوضع هذا المجال في غزة، فقد أعلن الدكتور حسين أبو القمصان، المكلف بالإدارة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، أن هنالك 100 طبيب بيطري في قطاع غزة، 80 % منهم أعمارهم فوق الـ 60 عاماً، أي أنهم قد أحيلو إلى التقاعد، ومن يعمل حالياً في القطاع الحكومي والوزارات الرسمية، سواء من تم تعينهم قبل 2007 أو بعده، هم 20 طبيباً فقط، وهذا أمر يُنذكر بكارثة قريبة.

أما الأمر الصادم، والذي كشف عنه الدكتور أبو القمصان، خلال حديثه مع "دنيا الوطن" أن جزءاً كبيراً من الـ 20 طبيباً، الذي يتواجدون الأن على رأس عملهم، قد تجاوزوا الـ 55 عاماً، أي أن عدد الأطباء، سيتناقص بشكل كبير بعد 5 سنوات؛ ليصل إلى 10 أطباء فقط داخل قطاع غزة المحاصر، والذي يقترب من المليوني نسمة، وبعد 10 سنوات، قد يصبح عددهم خمسة أطباء فقط.

فيما نوه إلى أن بعض الأطباء البيطريين المتقاعدين، يعملون في مؤسسات المجتمع المدني والعيادات البيطرية الخاصة، نظراً لقلة عدد الأطباء، حتى الحكومة أحياناً تقوم بالتمديد للأطباء المتقاعدين لسنة وسنتين لنفس السبب، على حد قوله.

وحدثنا الدكتور أبو القمصان بغصة واضحة عن النظرة النمطية لدى سكان القطاع للطبيب البيطري فقال: الطبيب البيطري ليس فقط معالج للحيوانات، بل هو المتواجد الآن على المعابر لمراقبة الحيوانات والمواد الغذائية كاللحوم والألبان والأسماك والمجمدات التي تدخل القطاع، وهو الموجود في وزارة الصحة، والمسؤول عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وموجود أيضاً في وزارة البيئة؛ لمراقبة مكبات النفايات والحيوانات النافقة والطيور المهاجرة".

وأكمل: الطبيب البيطري موجود أيضاً في الشرطة للحفاظ على الكلاب البوليسية، والإشراف على طعامهم الحيواني أيضاً، ولا توجد وزارة إلا بحاجة إلى طبيب بيطري للعمل فيها.

ونصح الدكتور أبو القمصان عبر " دنيا الوطن" ذوي الطلبة وخاصة خريجين الثانوية العامة، بدراسة الطب البيطري، للشح الذي يعاني منه هذا التخصص، ولما يحققه من فرص قوية للعمل في المستقبل، ولا سيما في القطاع الخاص والمراكز التي تفتقر للكفاءات.

وعن سبب الأزمة، أوضح أن السبب الرئيسي هو عدم وجود كلية للطب البيطري في قطاع غزة، ومن يريد أن يلتحق بهذا التخصص عليه السفر للخارج بتكاليف مالية عالية جداً، عدا عن صعوبة الخروج من القطاع بسبب الحصار المفروض عليه.

يذكر أن مدة الدراسة في كلية الطب البيطري هي خمس سنوات، ولا يوجد تخصص خلال سنوات الدراسة، كما تُدرس المواد العلمية باللغة الإنجليزية، وفي بعض الجامعات يتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الدراسة مثل كلية الطب البيطري بجامعتي القاهرة والمنصورة، أما قطاع غزة فلا يوجد به تخصص الطب البيطري بعد.

جامعة الأزهر من جانبها، قدمت مبادرة للخروج من تلك الأزمة التي تنذر بكارثة، فقد أكد دكتور محمد الهندي، عضو هيئة تدريس في قسم الإنتاج الحيواني في الجامعة، أنهم قدموا مقترحاً لافتتاح كلية الطب البيطري في الجامعة منذ 7 سنوات، والمقترح جاهز وينتظر الموافقة للتطبيق فقط.

وأضاف لـ "دنيا الوطن": تم تقييم البرنامج من دائرة الجودة من حيث الإدارة العامة للمكان والمزارع والأدوات والمختبرات، وطُلب بعض التعديلات قمنا بتطبيقها، وحتى اللحظة ننتظر الموافقة على البدء بإنشاء الكلية، وطبعاً الوضع السياسي المتذبذب وتعاقب الوزارات والحكومات، كل ذلك أدى للتأخر".

فيما أعلن سعيد غربية، نقيب الأطباء البيطريين في قطاع غزة، أن النقابة توجهت لوزارة الزراعة بإرسال بعثات إلى دول الخارج لدراسة الطب البيطري، لأن ذلك التخصص مكلف جداً، ووجود منح من وزارة التعليم العالي، سيزيد من إقبال الطلاب على ذلك التخصص.

أما عن التوجه الثاني فقال لـ "دنيا الوطن": نطالب بدعم جامعة الأزهر في غزة من أجل إنشاء كلية الطب البيطري كجامعة النجاح في الضفة الغربية، وبمبالغ مالية متدنية مقارنة بخارج فلسطين، وهذه هي مقترحاتنا لتفادي تلك الأزمة، فالطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن حياة الإنسان.

فيما ختم، أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب الـ 70 طبيباً بيطرياً ليسد حاجة الوزارات والقطاع.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

مجلس الوزراء يقرر إجراء الانتخابات لعدد من مجالس الهيئات المحلية بالضفة الغربية

مجلس الوزراء يقرر إجراء الانتخابات لعدد من مجالس الهيئات المحلية بالضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

منوعات

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

عادل إمام يرفض منحه جائزة &#34;فاتن حمامة&#34; لأنه &#34;أكبر قيمة منها&#34;

عادل إمام يرفض منحه جائزة "فاتن حمامة" لأنه "أكبر قيمة منها"

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

عربي

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل