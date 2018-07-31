بسبب (السالمونيلا).. "الاقتصاد" تُحذر من تسويق واستهلاك حمص شركة "شتراوس" الإسرائيلية





وتؤكد الوزارة على حرصها على صحة وسلامة المواطنين، حيث إن جهودها مستمرة لضبط وتنظيم السوق المحلي.



رام الله - دنيا الوطنطالبت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، المواطنين والتجار، بعدم استهلاك وتسويق حمص (شتراوس) المنتج في العبوة ذات 650 غراماً، والتي تنتهي صلاحيتها في 6 أيلول/ سبتمبر المقبل.وأوضحت الوزارة، أن ذلك نتيجة شكوك بوجود "السالمونيلا" في دفعة واحدة من الإنتاج.وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: إنها قامت بسحب عينات من المنتج، وعليه فإنها تدعو التجار لدم تسويق هذا المنتج لحين صدور نتائج العينات.وأكدت الوزارة، أن شركة (شتراوس) ذاتها، حذرت من تناول هذا المنتج، مضيفة أن كميات صغيرة من هذا المنتج، والتي تحمل الرقم الرمز الشريطي "باركود" (7290107940030) قد وزعت على مراكز البيع.