شاهد: وزير إسرائيلي يؤدي رقصة (كيكي).. وسخرية عارمة من الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنتسبب مقطع مصور لوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أثناء تأديته لتحدي رقصة (كيكي)، بموجة سخرية واسعة من قبل المعلقين في إسرائيل.ووفق ما نقل موقع (عكا) عن (واللا)، فإن الإسرائيليين عقب نشر الوزير كحلون الفيديو في صفحته على موقع (فيسبوك)، وهو يقوم بأداء تحدي (كيكي)، تساءلوا: "هل من المفترض أن يكون هذا مسؤولاً عن كل أموالنا"؟وظهر في الفيديو، كحلون وهو يسير بجانب السيارة عندما تبدأ الأغنية، وبعد ثوان قليلة تقطع الأغنية، ويعود إلى السيارة ويقول: "دعني من هذا الهراء، لدينا الكثير من العمل للقيام به"، وفق الموقع.يذكر، أنه منذ اللحظة التي تم تحميل الفيديو فيها، فقد حصد عشرات الآلاف من المشاهدات، ومئات التعليقات من الإسرائيليين، ولكن بعد دقائق تمت إزالة الفيديو.