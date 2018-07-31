التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية، استمرت على مدار ثلاثة أيام، بواقع 15 ساعة تدريبية، حول مهارات فن (الإتيكيت) والاتصال والتواصل لموظفي الخدمات العامة في الوزارة.





وحضر مراسم التخريج، مدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، والقائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي، د. ريما دراغمة، ومدير الديوان في التعليم العالي، إبراهيم مقبول والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة، نيفين مصلح، والقائم بأعمال المدير الإداري للمعهد الوطني، ريما طحاينة، ورئيس قسم العلاقات الدولية ناريمان شراونة.





وأكد سامي، أهمية هذا التدريب، الذي يأتي في إطار نشاطات خطة الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، معرباً عن اهتمام الوزارة بهذه الفئة، كونها الأكثر قرباً من الجمهور المستهدف.





بدورها، أوضحت دراغمة أهمية عقد مثل هذه الورشات التدريبية لهذه الفئة والفئات الأخرى لتطوير قدرات موظفي الوزارة، مؤكدة على التزام الوزارة بعقد دورات مماثلة متخصصة لخدمة هذه الفئة.





وقام بالتدريب خبير التنمية البشرية د. أكرم عثمان، الذي أشار إلى أهم المفاهيم والمحاور التي اشتملت عليها الدورة التدريبية من قواعد فن (الإتيكيت) والمهارات والسمات الشخصية، التي يجب أن تتوافر في موظف الخدمات العامة، إضافة إلى المهارات اللازمة في الاتصال والتواصل.

رام الله - دنيا الوطن