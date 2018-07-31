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بعد 4 سنوات.. سر صادم ومخيف يكشفه المحققون عن اختفاء الطائرة الماليزية

بعد 4 سنوات.. سر صادم ومخيف يكشفه المحققون عن اختفاء الطائرة الماليزية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محققون دوليون اليوم أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي فقدت في رحلة رقم (إم.إتش.370) عام 2014 خرجت عن مسارها عمداً.

وقال رئيس فريق التحقيق كوك سو تشون في مؤتمر صحفي للكشف عن أحدث تقرير بشأن الطائرة المفقودة: "يعتقد الخبراء أن شخصا ما قد أوقف عمداً جهاز الاتصال في الطائرة قبل تحويل مسارها تجاه المحيط الهندي".

وأضاف تشون: "يمكننا إيجاد الإجابة القاطعة فقط في حال العثور على حطام الطائرة ، موضحا أن المحققين قاموا بفحص التاريخ العملي والأمني والصحي للطيار ومساعده وأنهم راضون عن خلفياتهم وتدريباتهم وصحتهم العقلية".

وأوضح أن المحققين قاموا أيضاً بفحص سجلات جميع الركاب البالغ عددهم 239 من 15 دولة معظمهم من الصين ، مضيفًا أنهم لم يجدوا ما يشككون به في قيام أحد الركاب بدخول مقصورة القيادة لتغيير مسار الطائرة.

من جانبهم قال ممثلون لعائلات ركاب الطائرة المفقودة إن التقرير المقدم من قبل المحققين اليوم لم يتضمن أي شيء جديد حول لغز اختفاء الطائرة منذ عام 2014م وأن التقرير سلط الضوء على ارتكاب أخطاء وعدم الإلتزام ببروتوكولات وإرشادات.

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