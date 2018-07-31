عاجل

  • مجلس الوزراء يقرر إجراء الانتخابات لعدد من مجالس الهيئات المحلية بالضفة

شؤون فلسطينية

"إقراض الطلبة" يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

"إقراض الطلبة" يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، اعتباراً من يوم الأربعاء 1/8/2018، ولغاية الخميس 20/9/2018م.

وأضاف الصندوق في بيان الثلاثاء، أن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة، تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق http://eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات الطلب إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه.

ويتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض، أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ومحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الأول 2018-2019.

أخبار ذات صلة

بسبب (السالمونيلا).. &#34;الاقتصاد&#34; تُحذر من تسويق واستهلاك حمص شركة &#34;شتراوس&#34; الإسرائيلية

بسبب (السالمونيلا).. "الاقتصاد" تُحذر من تسويق واستهلاك حمص شركة "شتراوس" الإسرائيلية

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان &#34;الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور&#34;

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان "الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور"

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

&#34;إقراض الطلبة&#34; يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

"إقراض الطلبة" يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان &#34;الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور&#34;

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان "الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور"

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

منوعات

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

عادل إمام يرفض منحه جائزة &#34;فاتن حمامة&#34; لأنه &#34;أكبر قيمة منها&#34;

عادل إمام يرفض منحه جائزة "فاتن حمامة" لأنه "أكبر قيمة منها"

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

عربي

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل