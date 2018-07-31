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شؤون فلسطينية

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم الثلاثاء: إن القرارات التي يدعو لها (جلعاد أردان)، وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال، بشأن تقليص ساعات الاستحمام الخاصة بالأسرى، تعكس المستوى الذي وصلت له حكومة الاحتلال من انحطاط أخلاقي، وعنصرية.

وأوضح فارس، أن أردان ومن خلال هذه التصريحات، فإنه بدأ يمارس دور سجان صغير في إدارة السجون، في محاولة لتسجيل مواقف داخل حزب الليكود، وفي إطار المزايدات الداخلية للأحزاب الإسرائيلية.

وتابع فارس: إن أوضاع الأسرى في معتقلات الاحتلال صعبة، وهناك العديد من المكتسبات التي أنجزها الأسرى، تحاول سلطات الاحتلال أن تلتف عليها وتصادرها، بالمقابل فإن الأسرى ومن خلال العديد من المحطات التي حاولت فيها سلطات الاحتلال القيام بذلك، واجهوا ذلك بالرفض والتصعيد.

وشدد فارس على ضرورة أن يتجاوز دور المؤسسات الدولية بث الإدانات، وأن تتخذ إجراءات فعلية حيال ما يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

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