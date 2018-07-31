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شؤون فلسطينية

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، وزير الأشغال الأردني م. يحيى الكسبي، في مقر وزارة الأشغال الأردنية، وأبلغه تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، وشكره على وقوف الأردن قياده وشعباً مع الشعب الفلسطيني.

وشارك الحساينة نظيره الأردني في افتتاح المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء والصناعات الهندسية، في سنته الثانية عشرة على التوالي، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الحساينة: إن المعرض، يهدف إلى بناء شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ومحاولة ربط بين الشركات لتفعيل الاقتصاد.

في السياق نفسه، زار الحساينة المشاركين في المعرض من دولة فلسطين، مؤكداً أن المشاركة الفلسطينية، سوف تساهم في تبادل الخبرات في البناء والإنشاءات والصناعات الهندسية.

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