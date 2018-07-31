منتصف الليلة.. المريخ يقترب من الأرض

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (واللا) الإسرائيلي: إن منتصف هذه الليلة سيكون كوكب الأرض، على موعد مع ظاهرة كونية لا تحدث كثيرًا.وأضاف الموقع: عند منتصف الليل، يمكن لأي شخص رؤية كوكب المريخ بشكل واضح، حيث سيكون في أقرب نقطة له إلى الأرض منذ 15 عامًا.وأوضح (واللا)، أن المسافة ما بين الكوكبين، ستكون 35.8 مليون كلم فقط.