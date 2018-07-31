عاجل

  • مجلس الوزراء يقرر إجراء الانتخابات لعدد من مجالس الهيئات المحلية بالضفة

شؤون فلسطينية

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، الزيارات الاستفزازية التي يقوم بها سفير إدارة ترامب لدى تل أبيب، دافيد فريدمان، للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها زيارته الاستفزازية لمستوطنة (آدم).

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مواقف الإدارة الأميركية غير قانونية وغير شرعية، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأن صمود شعبنا وثباته على حقوقه والتفافه حول قيادته الشرعية، قادر على إسقاط أوهام الإدارة الأميركية ومؤامراتها، وإفشال محاولات إدارة ترامب فرض مواقفها على المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقالت: إن هذه الزيارات الأميركية الرسمية، تحظى بشكل دائم بترحيب قادة المستوطنين، الذين يصفونها بأنها تأكيد على دعم الإدارة الأميركية للاستيطان والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتضح أيضاً من تصريحات المستوطن "عوديد رفيف" رئيس مجلس مستوطنة (أفرات)، الذي أشاد خلال لقاء مع أعضاء وفد من المقربين لترامب بـ (الالتزام الأميركي الواضح تجاه "يهودا والسامرة" الضفة الغربية، وبالمبادرة الأميركية لإعادة تعريف وتوصيف مسألة اللاجئين الفلسطينيين، وأن نجاح هذه المبادرة، سيؤدي إلى إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، كما تم إنهاء قضية القدس من خلال إعلان ترامب).

وجددت وزارة الخارجية، إدانتها للتحرك الذي بادر إليه النائب الأميركي داغ لامبورانلسن، لسن قانون جديد يعترف فقط بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ مما يُسمى بـ (صفقة القرن)، الهادفة إلى شطب وتصفية القضية الفلسطينية، وقضاياها الكبرى، وفي مقدمتها قضيتا القدس واللاجئين.

ورأت، أن إدارة الرئيس ترامب، وأركانها من التيار الصهيوني المتدين، ماضون في الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية والانقلاب والتمرد عليها، في محاولة لفرض مواقفهم وسياساتهم المنحازة بشكل أعمى للاحتلال الإسرائيلي على المجتمع الدولي بعجرفة وغطرسة غير مسبوقة.

أخبار ذات صلة

بسبب (السالمونيلا).. &#34;الاقتصاد&#34; تُحذر من تسويق واستهلاك حمص شركة &#34;شتراوس&#34; الإسرائيلية

بسبب (السالمونيلا).. "الاقتصاد" تُحذر من تسويق واستهلاك حمص شركة "شتراوس" الإسرائيلية

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

&#34;إقراض الطلبة&#34; يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

"إقراض الطلبة" يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان &#34;الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور&#34;

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان "الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور"

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

&#34;إقراض الطلبة&#34; يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

"إقراض الطلبة" يبدأ استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

فارس: تصريحات أردان تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له دولة الاحتلال

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الحساينة ونظيره الأردني يفتتحان المعرض والمنتدى الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل

الخارجية: المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى مصيرها الفشل

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان &#34;الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور&#34;

خضوري تعقد ورشة عمل بعنوان "الزراعات الاستوائية في فلسطين واقع وافاق للتطور"

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

الضمير: المعتقلون فاقدون للحماية ويتعرضون لتعذيب ممنهج في المسكوبية

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

حال غزة ضائع ما بين تصعيد وتهدئة ومشاريع ومصالحة

منوعات

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

عادل إمام يرفض منحه جائزة &#34;فاتن حمامة&#34; لأنه &#34;أكبر قيمة منها&#34;

عادل إمام يرفض منحه جائزة "فاتن حمامة" لأنه "أكبر قيمة منها"

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

عربي

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل