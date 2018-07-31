موسم الأضاحي بغزة.. تراجع بالإقبال والأسعار رهينة العرض والطلب

خاص دنيا الوطن - سندس الأشقر



قال مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بقطاع غزة، طاهر أبو حمد: "إن معدل استهلاك القطاع من الأضاحي سنوياً يتراوح بين 12 إلى 14 ألف رأس من الماشية، و25 إلى 30 ألفاً من الخراف والأغنام.





وأوضح أبو حمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الموسم الحالي، قد يكون مختلفاً عن السنوات الماضية، حيث إن هناك مؤشرات بأن يشهد هذا العام تراجعاً كبيراً في عدد المقبلين على الأضاحي لعدة أسباب.





وأرجع أبو حمد، ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأغنام مقارنةً بالعام الماضي، والتى ارتفعت من 14 شيكلاً إلى 16 شيكلاً ثم 20 شيكلاً.





وتابع: "هناك ارتفاع في الأسعار، يتراوح ما بين ثلاثة دنانير ونصف إلى أربعة دنانير، وقد يصل إلى خمسة دنانير للكيلو الواحد من الأضحية، وهناك توقعات بانخفاض الكمية المطلوبة إلى أقل من عشرة آلاف رأس من الماشية، وأقل من 20 ألف رأس من الأغنام".





وأكمل: "حتى الآن ومن خلال الدراسة الميدانية لمربي الماشية والأغنام، حتى هذه اللحظة هناك ضعف شديد في الإقبال على شراء الأضاحي، وهناك ما يقارب عشرة آلاف رأس من الماشية متوفرة في قطاع غزة، وأكثر من 20 ألف رأس من الأغنام جاهزة للتسويق.





وحول الأسعار المتوقعة للأضاحي لهذا العام، قال أبو حمد: إن العرض والطلب على الأضاحي هو فقط الذي يتحكم في تحديد الأسعار وكمية الاستهلاك، هناك كميات متوفرة من الأضاحي ولكن يوجد تخوف كبير في الإقبال عليها، بسبب الظروف الاقتصادية.





وأضاف: "سيدخل خلال الأيام المقبلة ألفا رأس من الماشية شهرياً لقطاع غزة، كما أن العجول المتوفرة هولندية، وهي أقل سعراً، وهناك أيضاً البلجيكي والشاروليه والشورتهورن".





واستطرد: "وبالنسبة للأغنام، فالأنواع المتوفرة هي البلدية والمستوردة، وأكثرها هو البلدي الليبي".