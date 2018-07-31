شؤون فلسطينية

موسم الأضاحي بغزة.. تراجع بالإقبال والأسعار رهينة العرض والطلب

موسم الأضاحي بغزة.. تراجع بالإقبال والأسعار رهينة العرض والطلب
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - سندس الأشقر
قال مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بقطاع غزة، طاهر أبو حمد: "إن معدل استهلاك القطاع من الأضاحي سنوياً يتراوح بين 12 إلى 14 ألف رأس من الماشية، و25 إلى 30 ألفاً من الخراف والأغنام.

وأوضح أبو حمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الموسم الحالي، قد يكون مختلفاً عن السنوات الماضية، حيث إن هناك مؤشرات بأن يشهد هذا العام تراجعاً كبيراً في عدد المقبلين على الأضاحي لعدة أسباب.

وأرجع أبو حمد، ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأغنام مقارنةً بالعام الماضي، والتى ارتفعت من 14 شيكلاً إلى 16 شيكلاً ثم 20 شيكلاً.

وتابع: "هناك ارتفاع في الأسعار، يتراوح ما بين ثلاثة دنانير ونصف إلى أربعة دنانير، وقد يصل إلى خمسة دنانير للكيلو الواحد من الأضحية، وهناك توقعات بانخفاض الكمية المطلوبة إلى أقل من عشرة آلاف رأس من الماشية، وأقل من 20 ألف رأس من الأغنام".

وأكمل: "حتى الآن ومن خلال الدراسة الميدانية لمربي الماشية والأغنام، حتى هذه اللحظة هناك ضعف شديد في الإقبال على شراء الأضاحي، وهناك ما يقارب عشرة آلاف رأس من الماشية متوفرة في قطاع غزة، وأكثر من 20 ألف رأس من الأغنام جاهزة للتسويق.

وحول الأسعار المتوقعة للأضاحي لهذا العام، قال أبو حمد: إن العرض والطلب على الأضاحي هو فقط الذي يتحكم في تحديد الأسعار وكمية الاستهلاك، هناك كميات متوفرة من الأضاحي ولكن يوجد تخوف كبير في الإقبال عليها، بسبب الظروف الاقتصادية.

وأضاف: "سيدخل خلال الأيام المقبلة ألفا رأس من الماشية شهرياً لقطاع غزة، كما أن العجول المتوفرة هولندية، وهي أقل سعراً، وهناك أيضاً البلجيكي والشاروليه والشورتهورن".

واستطرد: "وبالنسبة للأغنام، فالأنواع المتوفرة هي البلدية والمستوردة، وأكثرها هو البلدي الليبي".

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

قصور في مفهوم &#34;الطب البيطري&#34; بفلسطين يُنذر بكارثة.. 10 أطباء فقط في غزة

قصور في مفهوم "الطب البيطري" بفلسطين يُنذر بكارثة.. 10 أطباء فقط في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد استعدادها لتنفيذ انتخابات الإعادة لبعض المجالس المحلية

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

بلدية رام الله تشرع في إنشاء حديقة عامة جديدة

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

الجامعة الإسلامية تستكمل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

نحو نصف طلبة جامعة النجاح حصلوا على منح وقروض من خلال الجامعة

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

ادعيس يلتقي وزيري الداخلية والأوقاف الأردنيين لبحث ترتيبات سفر حجاج فلسطين

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

صحة غزة تُشرف على الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية للحجاج

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

مجلس جامعة الأزهر يُناقش الخطوات التطويرية والاستعدادات للعام الجامعي الجديد

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

التربية تختتم دورة تدريبية بفن (الإتيكيت) لموظفي الخدمات العامة

منوعات

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

زوجة عمرو دياب ترد على حضنه لدينا الشربيني بحضن أيضاً

عادل إمام يرفض منحه جائزة &#34;فاتن حمامة&#34; لأنه &#34;أكبر قيمة منها&#34;

عادل إمام يرفض منحه جائزة "فاتن حمامة" لأنه "أكبر قيمة منها"

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

أحلام برفقة والدة الملكة رانيا على الغداء.. وجدل بعد تنقلها بطائرة عسكرية

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

طلقة تنهي حياة إعلامية لبنانية حسناء قبل أيام من خطوبتها

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن مشكلة الكهرباء

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

من جيل ابنته.. لن تتخيلوا فارق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

ميغان ماركل تجبر الامير هاري على القيام بهذا الشيء.. وانتقادات بالجملة

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

مخرج يكشف سراً صادماً عن أحمد السقا

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

نرمين الفقي تزداد سحراً وجمالاً بعد عملية تجميل جديدة

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

روجينا تُغضب جمهورها بملابسها وشعرها الجديد

عربي

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على دور إيران في تسليح الحوثي

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل

صحيفة: توقيف ضابط لبناني للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل