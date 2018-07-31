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اتحاد الموظفين العرب: ندعو الوكالة للبدء بالعام الدراسي بموعده.. هيئة العودة: القرار سياسي بامتياز

اتحاد الموظفين العرب: ندعو الوكالة للبدء بالعام الدراسي بموعده.. هيئة العودة: القرار سياسي بامتياز
رام الله - دنيا الوطن
دعا اتحاد الموظفين العرب، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للبدء بالعام الدراسي بموعده المحدد، وعدم تأجيله.

جاء ذلك، في اعتصام نظمه الاتحاد أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على قرارات الوكالة بإنهاء عمل العديد من موظفي برنامج الطوارئ.

وطالب الاتحاد، الوكالة بعدم بث الإشاعات، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه لن يسمح بمرور قرار فصل 956 موظفاً، معتبراً في الوقت ذاته، أن الاعتصام داخل مقر الوكالة سلمي، داعياً الفصائل والمجلس التشريعي لدعمه.

وقد شاركت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في الاعتصام، حيث أكدت أن قضية فصل الموظفين، وتقليص الخدمات سياسية بامتياز، داعية إدارة الوكالة للتراجع فوراً عن إجراءاتها ضد الموظفين واللاجئين.

وقالت الهيئة في معرض حديثها خلال الاعتصام: "لا مساومة على حقوق اللاجئين ولا للصفقات المشبوهة".

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