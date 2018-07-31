شؤون فلسطينية

افتتاح أعمال المنتدى الفلسطيني التونسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس

افتتاح أعمال المنتدى الفلسطيني التونسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت في تونس، أعمال المنتدى الفلسطيني التونسي المشترك، لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وينظم المنتدى الذي يتواصل على مدار يومين، بإشراف محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، مروان العباسي، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية، رئيس اللجنة الفلسطينية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عزام الشوا، بحضور سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم.

ويناقش المنتدى، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والوطني، ودور السلطات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدين من منظور التركيز على الرقابة المبنية على المخاطر، وأهمية تقييم المخاطر في المعيار الدولي، واعتماد المنهج القائم على المخاطر من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

ونقل الشوا تحيات الرئيس محمود عباس وشعبنا لتونس، رئيساً وحكومة وشعباً، قائلاً: إن انعقاد هذا اللقاء في تونس، يترجم أولى تفاهمات مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات على كافة المستويات، لما يشكله من ترجمة حقيقية لاهتمامنا بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض الخطوات التي قطعتها دولة فلسطين في هذا المجال منذ عام 2007، لإقرار قانون مكافحة غسل الأموال، وعكس هذا القانون مدى جدية والتزام دولة فلسطين في مجال جريمتي غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار الشوا إلى أن دولة فلسطين، سعت إلى المساهمة في الجهود العربية في هذا المجال، من خلال تعزيز عضويتها في مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصلت على العضوية الكاملة عام 2015، إضافة لإنشاء إدارة خاصة للمصارف العاملة في فلسطين، تعنى بمكافحة الجريمتين.

بدوره، أكد مدير المعهد المصرفي الفلسطيني، إياد الجيوسي، أن مثل هذه الشراكات، تمثل ما نؤمن به في المعهد في التعاون مع كافة الأشقاء من أجل الحد من جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً: "يحق لنا أن نفتخر أكثر أن نكون في فلسطين السباقين في عقد مثل هذه المنتديات المتخصصة، والتي بدأنا نرى آثارها الإيجابية، من خلال مثل هذه المشاركة.

كما تحدث في جلسة الافتتاح مروان العباسي، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوليد آل الشيخ.

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