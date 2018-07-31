السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

رام الله - دنيا الوطنمنحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في المملكة العربية السعودية، الرخصة الثالثة؛ لتشغيل السينما على أرضها.ووفق وكالة (سبوتنيك) الروسية، فقد سلم وزير الإعلام السعودي، الدكتور عواد بن صالح العواد، الرخصة الثالثة لشركة (إمباير سينما)، ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة مسبقًا للمشغلين في المملكة.وأقرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، في الأول من آذار/ مارس، بنود لائحة الترخيص لدور السينما في المملكة العربية السعودية، في حين، افتتحت السعودية، أول دار عرض لها في الرياض في مول الرياض بارك في 30 نيسان/ أبريل 2018، بعد انقطاع دام 30 عاماً.